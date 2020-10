Superfinanciera alista modelo de supervisión de las ‘fintech’

El avance que ha logrado la industria fintech en Colombia en los últimos años y los efectos de la pandemia, que le dieron un fuerte impulso, hicieron que ese ecosistema registre algunos indicadores similares a países desarrollados, lo que ha motivado que las autoridades como la Superintendencia Financiera, anuncien modelos de supervisión para ese sector.



(Nuevos retos que deja la pandemia para las ‘fintech’ en Colombia).

El superintendente Financiero, Jorge Castaño dijo ayer que se está trabajando para poder adaptar “la regulación y la supervisión a las industrias fintech y trabajamos en criterios para dar un licenciamiento fintech”.



El funcionario aseguró que se podría tener la posibilidad de flexibilizar y hacer proporcional la regulación prudencial en pro de una licencia fintech y de esa manera para satisfacer a los consumidores.



(Las ‘fintech’ le ponen el acelerador al ‘nanocrédito’).



El jefe del organismo de vigilancia y control de la industria financiera colombiana dijo que todos estos desarrollos deben tener al consumidor en la mitad del modelo y que además se permita aumentar la inclusión financiera.



Este modelo está consagrado en el decreto 1234 en el que se establece el sandbox (la arenera) de regulación que son las “certificaciones temporales que la entidad irá entregando en la medida que se van cumpliendo los requisitos para la obtención de una licencia plena”, dijo Erick Rincón, presidente de Colombia Fintech.



Rincón dijo que este cambio es muy importante en la medida que “vemos que es un primer paso para mirar toda la innovación de la industria fintech que viene realizando”.



El directivo de las empresas fintech aclaró que no toda la industria es supervisada por la Superfinanciera, pues ella supervisa a las entidades que hacen captación de recursos y colocación de créditos como los neobancos (bancos digitales) las Sedpe (Sociedades financieras especializadas en depósitos y pagos), las de crowdfunding (financiación colaborativa), mientras que las que solo ofrecen créditos seguirán bajo la vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).



POSICIÓN DESTACADA



Castaño dijo que en terminos de ingreso Colombia ocupa una posición destacada en materia de emprendimientos, iniciativa e innovación en la industria fintech y además hay un acompañamiento de las autoridades.



Junto con México y Brasil, dijo, Colombia ha logrado un gran avance y reconocimiento aunque todavía hay un camino por recorrer. “No queremos ser participantes sino líderes en la región frente a estos desarrollos”, aseguró.



Y señaló que el índice de adopción fintech en Colombia es de los más altos con 76%, superior a países como Singapur que tiene 67% y Reino Unido con 71% y es el más alto de América Latina, seguido en la región por Argentina con el 67%.



Castaño dijo que la fortaleza e innovación de ese sector no es una amenaza para el sistema financiero sino una fortaleza que permitirá llegar a todas las regiones y además “es positivo por la disrupción tecnológica que obligará a movernos hacia allá”, aseveró.



Igualmente consideró que Colombia debe trabajar en el “acceso a los datos abiertos” (open banking) para democratizar la industria y el desarrollo de pagos rápidos, eficientes y baratos, que al final llevará al país hacia una mayor inclusión financiera.



Finalmente, recordó que a partir del primer trimestre del 2021 se comenzará a hacer una prueba piloto en laArenera (sandbox) de la entidad con firmas financieras y sociedades especializadas en transar criptoactivos para una eventual autorización de su uso.

​

PROPONEN OTRA TASA DE USURA



José Miguel de la Calle, ex Superintendente de Industria y Comercio y socio de la firma de abogados Garriges, propuso que ante el avance de la industria ‘fintech’ en Colombia se necesita que esta tenga una tasa de usura diferenciada de la que actualmente certifica la Superfinanciera.



Además, dijo que a Colombia le cabe más competencia en materia de servicios financieros.



Rincón, de Colombia Fintech se cree una categoría de crédito digital para que haya transparencia de lo que se les cobra a los clientes.

​