Superindustria ha recibido 1.705 quejas por suplantación de identidad

En los primeros seis meses del año, la Superintendencia de Industria y Comercio ha recibido 1.705 quejas por suplantación de identidad. Así lo informó este miércoles la entidad, asegurando que esta cifra representa un crecimiento del 122% con respecto al mismo período del 2018, año en el que se recibieron 767 quejas.

Los sectores con mayor número de quejas por suplantación son empresas de telecomunicaciones con un 69,9%, seguido por el sector de ventas por catálogo con un 30,4%.



Ante estos resultados, este miércoles el Superintendente, Andrés Barreto, envió una carta a todos los operadores de telecomunicaciones del país en la que les hizo un llamado para que fortalezcan las medidas que permitan establecer la identidad real de las personas en los proceso de contratación, con el objetivo de que se pueda comprobar la veracidad de la información y evitar suplantaciones de identidad.



En lo corrido del presente año, la Delegatura para la Protección de Datos Personales ha recibido 4.569 quejas, de las cuales el 34,3% obedecen a situaciones de suplantación de identidad. Recientemente, por ejemplo, una persona acudió a esta Superintendencia porque, de un momento a otro, aparecieron a su nombre 34 líneas de telefonía móvil que, según la ciudadana, no fueron contratadas por ella.



Según explica Barreto en la carta, cada vez son más las quejas de los ciudadanos colombianos relacionadas con el recibimiento de comunicaciones comerciales o publicitarias no deseadas a través de llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos y otros medios.



Incluso, en la mayoría de ocasiones, las personas manifiestan que no han autorizado el tratamiento de sus datos personales de contacto, que han solicitado que se elimine su información o que se les deje de contactar para dichos propósitos sin que se respete dicha decisión o que son contactadas insistentemente sin importar los horarios.



Ante esto, la Superintendencia hizo algunas peticiones a las empresas de telecomunicaciones con el fin de evitar futuras vulneraciones al derecho de la protección de datos personales a los colombianos.



Entre ellas está que las empresas contacten a las personas respecto de las cuales posean pruebas de la autorización previa, expresa e informada; respetar y garantizar el derecho de supresión de los datos personales de contacto cuando son utilizados para fines de marketing; y suspender el uso del número telefónico y demás datos de contacto para fines publicitarios y comerciales, cuando así lo requiera el titular de los datos.



“Para la Superindustria es importante que las empresas fortalezcan el autocontrol y la autorregulación como parte de la política empresarial implementada y eviten de esta manera quejas y sanciones ante la entidad”, resaltó la entidad.