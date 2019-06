‘Supermercado’ de activos, el negocio que alista Superbid

Superbid, la compañía que se dedica a las subastas industriales, quiere diversificar las oportunidades de hacer negocios a través de su plataforma.



La posibilidad de que las empresas alojen directamente sus ofertas, es una de las opciones. Este concepto operará en Brasil des de julio y se llama ‘marketplace’.



“Es una especie de supermercados de activos para que las empresas los ofrezcan para la venta, no necesariamente por subasta”,explica Helena Balcázar, gerente general de Superbid Colombia.

Paul Scaff, CEO de Superbid, anota, por su parte que la empresa nació en Brasil en 1999 y cumple 20 años.



“Los países de Latinoamérica que más están demandando esta solución son Colombia y Argentina porque el mercado y las empresas han entendido la utilidad de vender sus activos de forma abierta y transparente”, dice.



Explica que el mercado colombiano, en donde opera desde el 2010, crece a un ritmo de 50% por ventas respecto al 2018.



Al mismo tiempo, las personas que van comprando y tienen una buena experiencia se vuelven en las más activas divulgadoras del proceso. Esto, para Scaff, ha hecho que la base de compradores crezca.



Superbid tiene en Colombia 60.000 compradores para atender la venta de activos de 400 empresas de diversos sectores: la banca, petróleo y telecomunicaciones, por ejemplo.

Por el otro lado, están los compradores que buscan una oportunidad teniendo en cuenta que el valor de este mecanismo es una disputa sana en la subasta.



Scaff plantea que la plataforma electrónica ofrece practicidad al facilitar la compra de un activo localizado en un sitio distinto al punto donde se participa en el negocio. Sobre las oportunidades en Colombia, Helena Balcázar explica la tarea por hacer para que los remates judiciales y los activos de entidades públicas se puedan transar por un canal como el de Superbid, con el fin de hacer más transparentes y democráticas estas actividades.



En Brasil, la compañía lo logró y estas negociaciones se hacen de manera electrónica. Balcázar dice que Superbid se ha posicionado en el mercado con dificultades por falta de entendimiento en torno a la importancia de gestionar los activos industriales en desuso.



“Mucha gente cree que todo lo que le sobra es chatarra y no sabe que ahí está la plata”, señala, al tiempo que comenta que existen oportunidades en el sector inmobiliario, en vista de que no hay atención suficiente a inmuebles que están en zonas rurales y que se convierten en un ‘encarte’ para compañías y no tienen soluciones para salir de ellos.