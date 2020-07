Surge el menú digital para los ‘corrientazos’

Los restaurantes, a la expectativa de una reapertura y en medio de lo que implica convivir con el virus, van tras soluciones que brinden confianza a los clientes y les minimice la interacción con los meseros.



La preocupación no es solo para los establecimientos a mantel sino también para los llamados ‘corrientazos’ que están en los barrios y que buscan salir adelante en medio de la crisis sanitaria.



Con la mirada puesta en estos sitios de comida de bajo costo y para suplir las nuevas necesidades de bioseguridad, es que surge la solución iwebnu.com, una propuesta tecnológica que se basa en la posibilidad de que el establecimiento ofrezca su carta de platos en un menú digital.



La idea desarrollada en poco menos de dos meses es comandada por Camilo Cleves, universitario bogotano de 19 años, estudiante de sexto semestre de Administración de Empresas de la Universidad Javeriana.



Él siempre ha estado rodeado de los negocios que ha desarrollado su familia, por lo que considera que tiene la inquietud desde siempre por sacar adelante iniciativas empresariales.



En medio de la coyuntura, se puso a pensar con un compañero de la universidad qué se podría crear para el mercado.



Y su tía que vive en Miami, experta en el mundo de la tecnología, le contó el auge de los menús digitales, no solo en los resultados sofisticados sino en los punto de venta de comida rápida, los más populares en Estados Unidos.



La idea es evitar el contacto y la interacción social por medio de la solución, un tema prioritario para evitar el riesgo de contagio por coronavirus, explicó Cleves.



En Colombia, señala el emprendedor, la oportunidad está ‘servida’ con los llamados ‘corrientazos’, que requieren estas soluciones a bajo costo. Se estima, en palabras de Cleves citando la firma Raddar, que el gasto anual en comidas fuera del hogar fue $31,9 billones en el 2019, de los cuales el 93% corresponde a este tipo de sitios.



“Lo que hicimos fue bajar los precios de la solución -con planes de hasta menos de 1.000 pesos diarios- y conseguir condiciones favorables para que los propietarios de estos lugares pudieran acceder al servicio y se puedan adaptar a la nueva realidad”, comenta Camilo Cleves en diálogo con Portafolio.



Es así como iwebnu.com quedó lista desde hace más de una semana y ya la utilizan dos puntos de venta: un restaurante en Medellín y un club que busca mejorar su situación con el servicio de domicilios.



En el largo plazo, la meta es que todos los restaurantes del país que manejen una oferta de bajo costo accedan a la herramienta tecnológica.



Mientras tanto, en el corto plazo espera consolidar su uso en 20 establecimientos de cualquier ciudad del país. Eso es posible porque el mismo propietario puede instalar el menú digital fácilmente, con acompañamiento remoto, explica el emprendedor.



EL SISTEMA Y LOS COSTOS



Anticipadamente, los establecimientos envían la oferta de platos y en menos de una hora estará listo el menú del día de manera virtual y el cliente lo podrá leer desde la pantalla de su móvil, escaneando un código QR que estará instalado en la mesa. De esta manera, se aprovechan las posibilidades que ofrece la conectividad, por los datos del cliente y por el Wifi que ya es común en este tipo de restaurantes.



La aplicación está disponible con tres opciones de servicio. Uno es un plan básico, con la imagen del menú diario, otro estándar con la oferta interactivo (que incluye los platos diarios y los especiales).



Y, por último, está el avanzado con una sesión fotográfica de los platos para acercar más al cliente a lo que va a consumir.



Tanto en el estándar como en el avanzado está el uso en el WhatsApp, un kit guía (con un hablador o cartón con la información y los stickers), así como la adaptación a formatos como pantallas, tabletas, o ajustes o actualizaciones. La posibilidad de conexión al servicio de mensajería instantánea es útil en la coyuntura por que permiten que el menú se conecte con el WhatsApp con el dueño del restaurante.



Esta herramienta, dice Cleves, no es útil solamente para los domicilios, sino hasta para el mismo pedido, porque evita el diálogo con los meseros, uno de los momentos de mayor interacción . Incluso puede llegar la solicitud a la cocina y agilizar la operación.



Los costos de los planes varían pero el de menor valor está por debajo de los 1.000 pesos diarios, con opciones de financiación o de descuentos, explica el emprendedor.



No hay una limitación en la cobertura del servicio y Camilo Cleves dice que el objetivo es trabajar con establecimientos de todo el país.



“Como la aplicación demanda una forma de implementación sencilla, podemos enviar el kit guía y los mismos propietarios pueden hacer la instalación, con nuestro acompañamiento”, asegura.



Dice que los cierres de restaurantes por la crisis es una dramática realidad y que la urgencia es que los que retomen lo hagan con las mayores normas de biosieguridad.



De paso, afirma, la realidad de los países en todas las actividades de la vida diaria han acelerado la transformación digital y los restaurantes de bajo costo no son la excepción.



Mientras la herramienta asegura más clientes, el emprendedor cree que por ahora no necesita de un socio que le aporte capital y se apoya de Santiago Aristizábal y Carolina Ibarra, conocidos en el mundo del emprendimiento y de quienes recibe mentorías para fortalecer sus planes de crecimiento.