Sustitución, la clave para el comercio en la pandemia

Con la pandemia, el comercio exterior ha sido uno de los más impactados en la economía, por eso la compra y venta de productos del país ha tenido que repensarse y modificarse.



“Naturalmente el comercio exterior se ha visto golpeado con esta coyuntura, no solo en Colombia, sino en todo el mundo y el impacto se puede ver a través del comportamiento de los puertos del país, para ver el alto impacto que tiene el tema, más que en otros sectores de la economía”, explicó el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo.



Según el ministro, el impacto en Buenaventura, que es el principal puerto del país, por el origen de la carga tiene una reducción del 17% en el volumen durante el primer trimestre del 2020, respecto al año pasado.



“Pero en exportaciones no ha sido tanto la repercusión, pues solo ha caído un 9%. En el caso de la Costa Caribe el tema es muy disímil, por ejemplo, en la Sociedad Portuaria de Santa Marta se presenta una reducción del 9% de la carga de importación, mientras que en la de exportación ha aumentado en este trimestre un 35%.



En el caso de Cartagena el descenso en ambos valores es del 20%.



“Entonces estos valores difieren mucho, en esta ciudad, para Contecar (Grupo Puerto de Cartagena), en el caso del volumen de la carga ha aumentado en importación el 7% y en exportación el 8%”, precisó el funcionario.



De acuerdo con Restrepo, lo que se está haciendo en el momento para cuidar el comercio es la implementación de una mesa de facilitación permanente junto con los otros actores de gobierno, para agilizar los procesos de importación y de exportación.



“En las excepciones estipuladas en el decreto del aislamiento se establece que el movimiento de carga con el fin de su comercialización está permitido y a la vez se han encontrado posibilidades de sustitución en el mercado local y también opciones de otros productos para hacerlo con los países con los que se tienen tratados de libre comercio”, añadió el ministro Restrepo.



El ministerio ha analizado partida por partida las importaciones y exportaciones desde y hacia varios mercados de Asia para saber con exactitud cuáles se pueden sustituir con los acuerdos internacionales vigentes o con la producción nacional.



“En ese proceso de sustitución vemos que habrá nuevos mercados para otros productos que antes no se tenían en cuenta, o mantener otros intereses en sectores como el de la moda. Hay que ir estudiando cada uno de los casos, pero por ejemplo de 3.700 partidas ya sabemos que tenemos opciones de sustitución en unos 700 productos”, puntualizó.



PRODUCCIÓN DE PROTECCIÓN



El Ministerio de Comercio, también lanzó la convocatoria de “Empresarios por el empleo”, para identificar la oferta disponible de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que producen o comercializan elementos de protección prioritarios para el sector salud, esenciales en la atención de la covid-19 que necesita el personal de médico y de salud para su atención.

