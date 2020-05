Talleres y autopartes alistarán su reanudación de actividades

Al igual que muchos sectores de la economía que esperan el banderazo de arranque para reanudar paulatinamente sus actividades, los talleres de mantenimiento automotriz y los comercializadores de partes para vehículos alistan los ajustes necesarios para abrir de nuevo sus puertas bajo estrictos protocolos biosanitarios durante las próximas semanas.



(Lea: Gobierno confirma que la cuarentena no terminará el 11 de mayo)

Desde hace varios días los diferentes gremios del sector automotor -que agrupan talleres, autopartistas, concesionarios, entre otros eslabones- le propusieron al Gobierno protocolos sanitarios para reiniciar actividades progresivamente en las diferentes ciudades y municipios.



(Lea: Valle, Bogotá y Atlántico, los que más exportan autopartes)



Tras varias etapas de conversaciones entre las agremiaciones y el Ejecutivo, la viceministra de Transporte, Carmen Ligia Valderrama, anunció que el Gobierno -por medio del Centro de Logística y Transporte creado al comienzo de la emergencia sanitaria- autorizó un procedimiento para reactivar los establecimientos prestadores de servicios de mantenimiento vehicular y comercializadores de autopartes el cual está fundamentado en los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud.



(Lea: ‘Exportar autopartes debe ser prioridad’, presidente de Renault Sofasa)



Lo anterior, explicó, va en articulación con las alcaldías las cuales serán las responsables de recibir las manifestaciones de reapertura por parte de los establecimientos los cuales tendrán que demostrar su capacidad de acatar los protocolos y, también, certificar que son negocios legalmente constituidos y con registro mercantil ante la cámara de comercio de cada ciudad o región.



Según Valderrama, las alcaldías tendrán que revisar las condiciones de operatividad de talleres y negocios de autopartes de acuerdo con las necesidades particulares y con la capacidad de control de la emergencia sanitaria de cada municipio. Terminado este proceso, las autoridades locales remitirán las solicitudes de reapertura para la aprobación por parte del Centro de Logística y Transporte.



De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), gremio del sector, el renglón automotriz (que agrupa no solo la fabricación, sino el comercio y el mantenimiento) genera 72.500 empleos y reporta cerca de 1.200 establecimientos formales en el país.



Oliverio García, presidente de Andemos, afirmó que “ojalá el Centro de Logística no tenga que aprobar, uno por uno, la reapertura de los establecimientos. Quisiéramos que fuera más rápido, pues apremia la situación económica”.



Agregó que no puede olvidarse que este renglón es un eje de apoyo transversal clave para garantizar el buen funcionamiento de la economía nacional.



VITRINAS, EN ESPERA



Los concesionarios de vehículos y los gremios le han expresado al Gobierno que ya cuentan con protocolos para que no solo sus talleres abran las puertas, sino para que las vitrinas comerciales vuelvan a recibir clientes.



Este sector, aseguran los gremios, no aglomera personas de forma masiva lo cual -siguiendo los protocolos correctos- permitirá abrir las vitrinas de vehículos gradualmente.



Incluso, las comercializadoras de vehículos han adelantado, a su manera, estrategias para vender de forma digital para lo cual, además, requerirán que los organismos de tránsito agilicen el proceso de matrículas.



AUTOPARTES IBAN BIEN



Según la más reciente Encuesta de Comercio al por Menor (del Dane), en febrero de 2020 la venta de autopartes, repuestos, accesorios y lubricantes para vehículos de uso familiar venía creciendo al 5,6% (real).



Entretanto, en el segundo mes del año la venta de combustibles estaba aumentando a un ritmo del 7,6% (real) y la de automotores y motocicletas subió 16,6% en términos reales.



Por ahora, los diferentes actores del sector están a la espera de reanudar las ventas y de evacuar más de 8.600 vehículos que quedaron sin entregar.