¿Tardó Colombia en iniciar sus ciclos monetarios?

El Banco de la República (Banrep) ha estado en el centro de diversas discusiones y controversias respecto a la oportunidad de sus ajustes a la tasa de política monetaria (TPM).



La pregunta sobre si Banrep estuvo atrasado, adelantado o a tiempo al iniciar sus ciclos de ajustes no puede responderse de manera incompleta, basándose únicamente en las fechas de los movimientos en la TPM y comparándolas con las de otros países.



Es esencial evaluar si las decisiones de contracción y expansión monetaria en Colombia fueron oportunas en función de distintos indicadores económicos, tanto observados como esperados, en el momento del inicio de los ciclos monetarios. Para ilustrar este punto, se consideran algunos países de la región, como Chile, Brasil, Perú, México y EE.UU.

Inicio de subidas (2021-2022)

En términos de fechas calendario, EE. UU. se destacó como el último país en comenzar a subir tasas, con la Reserva Federal (Fed) decidiendo aumentar el rango objetivo de la tasa en marzo de 2022, un año después de Brasil, que fue el primero en iniciar el ciclo alcista.



Colombia se ubicó como el penúltimo país en subir su tasa de política, lo que podría llevar a la impresión inicial de que la decisión se tomó tarde. Sin embargo, al profundizar en el análisis, es crucial examinar indicadores que los bancos centrales consideran al tomar estas decisiones.



Expectativas de inflación. La literatura económica sugiere que la política monetaria actúa con rezagos de entre 9 a 12 meses sobre el producto y de 12 a 18 meses sobre la inflación. Por lo tanto, las autoridades monetarias monitorean de cerca lo que espera el mercado para dicho período.



Al momento de subir las tasas, las expectativas de inflación a 12 meses para los países de la región estaban por encima de las metas respectivas, pero no se mostraban alarmantes, considerando el contexto esperado de rebote de la actividad y un posterior aterrizaje suave. EE. UU. fue la excepción, ya que, desde febrero de 2022, las expectativas de inflación no mostraban indicios de convergencia a una inflación baja y estable.



Las expectativas de crecimiento que cada banco central conocía al momento de la decisión sobre su TPM. Colombia se ubicó en el medio, con expectativas de crecimiento del 6,5%, mientras que Brasil y México subieron su tasa de política cuando las expectativas de crecimiento para 2021 eran del 3,25% y 5,25%, respectivamente.



Aunque desde meses atrás ya se esperaban crecimientos considerablemente altos, estos se debían en gran medida a la reactivación de la demanda represada por la pandemia y al efecto base contable al comparar la producción de 2021 con la caída de 2020. Por ello, los bancos centrales no vieron los datos de alto crecimiento como señales inequívocas de que había que acelerar el inicio de la contracción monetaria.



Inicio del ciclo de bajadas (2023-2024)

En el siguiente período analizado, cuatro de los seis países redujeron sus tasas en 2023: Chile en julio, Brasil en agosto, Perú en septiembre y Colombia en diciembre. Colombia nuevamente aparece como el último en tiempo dentro de estos cuatro países, excluyendo a México y Estados Unidos, que aún no han iniciado su ciclo de recortes.



Expectativas de inflación. La decisión del Banrep estuvo considerablemente adelantada a sus pares. Colombia fue el único país que redujo tasas con la inflación en dos dígitos al momento de la decisión.



Surge entonces la siguiente pregunta: Si todos los choques de origen externo afectaron de forma similar a los países de la región, ¿Por qué la inflación de Colombia y sus expectativas se separaron tanto de las del resto del grupo? Ofrecemos algunas explicaciones:



- Múltiples choques internos: en 2021 Colombia perdió el grado de inversión, experimentó protestas sociales, bloqueos de carreteras, fenómeno de ‘La Niña’ y un aumento considerable del riesgo país.



- Depreciación cambiaria: la fuerte depreciación del peso entre 2021 y 2022 tuvo efectos directos e indirectos que amplificaron los choques iniciales de oferta.



- Inflación de alimentos: Colombia experimentó una inflación de alimentos considerablemente superior a la de sus pares, explicada por la depreciación del peso, factores climáticos y distorsiones en el suministro y distribución de alimentos.



- Indexación de precios: también mayor a la de sus pares, especialmente en rubros como arriendos, educación y servicios.



- Desajuste del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles: el desajuste generó subsidios cercanos a los $100 billones durante 2021-2024. Su corrección (necesaria para mantener la estabilidad fiscal) mediante aumentos mensuales del precio de la gasolina contribuyó al aumento de la inflación, sobre todo en 2023.



Expectativas de crecimiento. En cuanto a las expectativas de crecimiento, Brasil se adelantó a Colombia, Chile y Perú al iniciar su ciclo bajista con datos positivos y alentadores de crecimiento económico desde 2022. Chile, en cambio, redujo tasas con crecimiento negativo, siendo el primero en tomar esta decisión en julio de 2023.



Conclusión. Si bien a primera vista podría parecer que las decisiones de Colombia estuvieron demoradas frente a sus pares regionales, un análisis condicional sugiere que estuvo más bien cerca del promedio. Esta evaluación destaca la multiplicidad de variables y factores que afectan las decisiones de política monetaria.



En cualquier caso, se advierte que este análisis es parcial. No se han expuesto todas las variables consideradas en la toma de decisiones de política monetaria, y más allá del inicio del ciclo, es crucial evaluar el ritmo y la respuesta a diversas variables durante este, un proceso dinámico que requiere una evaluación permanente de variables observadas y esperadas.





*Hace parte del libro en elaboración ‘Mitos y realidades de la Política Monetaria’.



