Tarifas del Soat en 2021 bajarán

La menor accidentalidad en las vías del país, derivada de las medidas de restricción a la movilidad a causa de la pandemia del covid-19, hizo que para el próximo año el valor del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) tenga un menor costo para quienes hacen uso de esta póliza en Colombia.



(Lea: ¿En qué se diferencian el Soat y el seguro todo riesgo?)

Así lo acaba de anunciar la Superintendencia Financiera al señalar que el valor de dicha póliza para el 2021 tendrá una reducción del 0,98 por ciento para las 36 categorías del parque automotor que circula por las vías del país.



La reducción anunciada por la autoridad financiera comenzará a regir en las pólizas del Soat que se expidan a partir del primero de enero de 2021.



Como se recuerda, el costo del Soat está expresado en salarios mínimos diarios legales vigentes (s. m. d. l. v.).



Así, según los resultados obtenidos por el equipo técnico de la Superfinanciera, para los propietarios de un vehículo familiar nuevo de entre 1.500 centímetros cúbicos

(c. c.) y 2.500 c. c., la tarifa aplicable del Soat será de 8,77 s. m. d. l. v. para 2021, 0,98 por ciento menos frente a la tarifa vigente en 2020, que era de 8,85 s. m. d. l. v.



Para el análisis correspondiente a 2020 se tuvieron en cuenta 8'106.941 pólizas expuestas equivalentes a 2,3 billones de pesos en primas devengadas y 533.406 siniestros reportados por 1,7 billones, arrojando una suficiencia de 0,98 por ciento.



Según explicó la Superfinanciera, esta revisión se hizo con base en la información que las compañías aseguradoras reportan periódicamente al ente de vigilancia y control, la dinámica particular en cuanto a la circulación del parque automotor como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades durante el primer semestre de 2020 y el retorno paulatino a los índices de siniestralidad de 2019 conforme se han venido modificando dichas restricciones, entre otros componentes tarifarios.



El ente de control advirtió además que el ajuste en la tarifa del Soat que regirá a partir del primero de enero de 2021 no modifica las coberturas ni las cuantías definidas por la ley para este seguro obligatorio, así:



1. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios hasta por 800 s. m. d. l. v.



2. Incapacidad permanente hasta 180 s. m. d. l. v.



3. Muerte y gastos funerarios hasta por 750 s. m. d. l. v.



4. Gastos de transporte y movilización de los lesionados hasta por 10 s. m. d. l. v.



Por: Economía y Negocios