La tasa de usura ha subido 946 puntos durante el último año

En el último año el Banco de la República ha subido la tasa de política monetaria en 7,25 puntos porcentuales (725 puntos básicos) mientras que en el mismo periodo de tiempo la tasa de usura ha subido 9,46 puntos porcentuales (946 puntos básicos).

La primera ha pasado del 1,75% al 9% en un año, mientras que la segunda desde 25,79% hasta 35,25%.

El indicador de usura sube en línea, en general, con los incrementos de tasas del Banco de la República y las entidades financieras llevan sus productos de crédito cerca de ese límite para compensar el mayor riesgo de impago.

Sin embargo, la relación, como lo muestra la diferencia señalada no es simétrica pues en el mercado financiero hay una libre competencia que fija las tasas de acuerdo con las políticas y criterios de cada entidad.

Para el profesor de Finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Edgar Jiménez, aunque la tasa de usura ha subido más puntos porcentuales que la del Emisor, hay que tener en cuenta desde dónde vienen ambas y cómo se ha movido en periodos anteriores.

Asegura que la tasa de usura es el producto de la fijación del libre mercado “y se rige por la oferta y la demanda y si la proporción se mantuviera la usura debería estar mucho más alta pues esta relación entre las dos no es lineal”.

Por su parte, para la economista jefe de In On Capital, Ana Vera, el tema de la tasa de usura ha sido un tema en el que “si bien esta es alta, ha ayudado a que las personas tengan topes en los intereses que pagan porque por fuera del sistema financiero las tasas son mucho más altas”.

La analista considera que eliminarla puede al contrario perjudicar a personas que no pueden acceder al sistema financiero pues para mitigar el mayor riesgo las entidades pueden ser mucho más exigentes a la hora de otorgar los créditos.

Pero también hay quienes consideran que visto desde otro punto de vista, la tasa de usura es un obstáculo que impide una mayor bancarización y formalización de grandes grupos de población que en muchos casos se ven obligados a acudir a fuentes como el llamado gota a gota.

Para Arnoldo Casas, director de Inversiones de la firma Credicorp Capital Asset Management, con el crecimiento de la cartera se ha venido presionando tanto las tasas de captación como de colocación y en ese sentido “los bancos terminan valorando el riesgo de no pago a través de las tasas, lo cierto es que liberar la tasa de usura de alguna manera sí permitiría ir a competir con mejores tasas de interés en mercados más informales donde opera el gota a gota por ejemplo”.

Casas dice que eso puede ayudar, “pero parte de la base de una organización del mercado que permita tener, por ejemplo, originadores digitales y que los bancos sean quienes al final les compren la cartera a estas entidades”. Pero el analista también dice que “se corre el riesgo de que se muevan todas las tasas de consumo entendiendo que no hay tanta competencia en el sistema”.

Por su parte, Juan Pablo Cruz, presidente del Banco Unión considera que las palabras del presidente Gustavo Petro, “que les pidió a los bancos que deben hacer la labor que hace el gota a gota pero aún con esa tasa de usura, ese margen no da para hacer créditos pequeños a esa población vulnerable”. Dice que no es que no se quiera otorgar ese tipo de créditos, sino por los topes de la tasa que no lo permite. Recordó que en Brasil y México no tienen tasa de usura “y acá lo que hay es competencia”. Políticamente es complicado pero ese sería el mecanismo para que la banca haga esos créditos y eliminar el agiotismo”.

PORTAFOLIO