Empresarios respaldaron la subida de tasas del Emisor

El pasado viernes, durante su alocución, el presidente Gustavo Petro dedicó buena parte de este espacio para referirse a las tasas de interés del Banco de la República, que en su reunión pasada decidió incrementar en 25 puntos básicos la tasa de intervención de su política monetaria, llevándola a 13,25%.



“Aún crecemos económicamente, a pesar de la política del Banco de la República de aumentar las tasas de interés. Crecemos en puestos de trabajo hasta el punto de disminuir el desempleo hasta casi un dígito”, dijo. También señaló que “las alzas de la tasa de interés ponen en riesgo toda la economía productiva del país”, y que “el Gobierno debe mitigar ese riesgo”.



Al respecto Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombia de Infraestructura (CCI), recordó que las decisiones de política monetaria del Banco de la República tienen por propósito mantener una tasa de inflación baja y estable de tal manera que se logre mantener el poder adquisitivo de la moneda y, por ende, mejorar el bienestar social.



“No debe desconocerse, en paralelo, que una reducción de las tasas de interés puede ser un estímulo monetario para incentivar al sector privado a gastar más siempre y cuando dicha reducción coincida con niveles que garanticen estabilidad de precios y pleno empleo de los factores productivos”, reconoció.



Dijo además que no debe perderse de vista que ante las difíciles condiciones financieras sumado a la gran incertidumbre local derivada de, entre otras, las decisiones y pronunciamientos políticos recientes en el país, las altas tasas de interés afectan la inversión, en particular a las empresas del sector de construcción de obras civiles.



Por su parte, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, respalda lo dicho por Caicedo y agrega que si bien la decisión del Banco de la República impacta al crecimiento, fue necesaria para evitar un desborde de la inflación.



“La inflación aumentó 23 meses, de los últimos 24, solo hasta el mes de marzo tocó techo y lo que intentaba de hacer el Banco de la República era reanclar las expectativas e inflación” señala Mejía.



Sobre la propuesta de Aranceles del Presidente, Mejía considera que no es el momento oportuno, ya que aumentaría la inflación.



Así mismo, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, señaló que el aumento en las tasas de interés por parte del Banco Central ya cumplió el objetivo y ahora es necesario que el tejido empresarial cuente con acceso a crédito a costos razonables.



“Esto para mantener un equilibrio entre una actividad productiva competitiva y una capacidad de gasto en los hogares que mantenga el ritmo de la economía en números positivos a pesar de la desaceleración que Gobierno, Emisor y analistas han pronosticado”, señaló. Y retiteró su confianza en las decisiones que toma el Banco de la República. Portafolio consultó a Asobancaria y a la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata) pero no hicieron comentarios al respecto.

Las reformas, en consenso

Colfecar ve que las reformas deben buscar un equilibrio entre el bienestar de los colombianos y el del sector empresarial.



El presidente de la CCI, a su turno, señala que “el Congreso, antes del pupitrazo final, debe escuchar atentamente a la academia, y a los gremios empresariales, sobre todo, en cuanto las reformas toquen aspectos vinculados con el empleo, el bienestar colectivo y la productividad".



Por último, Germán Arce, presidente del Consejo Gremial respalda lo anterior y considera que debe “incluir el análisis de sus impactos fiscales y económicos sobre la calidad de vida”.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio