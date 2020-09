Tebsa, pieza clave para la reactivación económica del Caribe

Cuál considera que es el papel del sector energético en la reactivación económica?



El sector energético juega un papel relevante en la productividad del país, y en consecuencia para la reactivación económica, toda vez que es el proveedor de dos servicios fundamentales para ello: el suministro de energía eléctrica y el de gas natural; sin dejar de mencionar que también provee materia prima de otros productos y servicios, con lo cual es de vital importancia el aseguramiento de una oferta suficiente de los recursos energéticos que los diferentes procesos productivos en Colombia requieren, tales como gas natural y el carbón.

Así mismo, la expansión del sector eléctrico es fundamental para asegurar el abastecimiento de corto, mediano y largo plazo. El desarrollo y construcción de estos proyectos es altamente intensivo en capital y en recursos de construcción, lo que se constituye en un motor importante de reactivación.



¿Cómo impactó la emergencia económica y la pandemia a la empresa?



La emergencia económica causó una reducción sustancial de la demanda de energía, presentando una caída del 20 por ciento, lo que significó para la empresa una disminución de la generación y en el consumo de gas natural contratado para atender las necesidades diarias de despacho que se reciben de XM como administrador del mercado.



El impacto se materializa en el tipo de contratos establecidos en la regulación, por cuanto estos son de modalidad firme, es decir, que deben ser cancelados se consuman o no.

La generación térmica en Colombia es incierta, al depender principalmente de dos variables: el nivel de aportes hídricos diarios y el estado de la red de transmisión.



La primera determina la generación cuando se está en el país en una situación de bajos aportes o en presencia del fenómeno del Niño, y la segunda, establece la generación que se requiere para contar con una adecuada calidad de servicio o evitar un racionamiento.



¿Cuáles son las estrategias a mediano y largo plazo, contemplando el escenario de reactivación económica?



En Tebsa estamos desarrollando un plan estratégico tendiente a una diversificación de ingresos, dentro del cual se considera una ampliación de la matriz de generación, que contempla la inversión en una cantidad significativa de inversión en generación con fuentes renovables, y dentro de ellas principalmente en generación solar o fotovoltaica.



Sin embargo, no se descarta la inversión en la ampliación de la capacidad térmica a gas natural, pero esta dependerá de la evolución de la regulación y las señales institucionales de estabilidad, para lo cual estaremos atentos a participar con nuestros proyectos, en la medida que se visualice el cierre financiero adecuado, estabilidad en las reglas y que contribuya a la sostenibilidad financiera de la empresa en el desarrollo de la actividad de generación de energía en el mercado de energía mayorista.



¿Cómo contribuye Tebsa a la reactivación económica del país?



Con la alta disponibilidad de sus unidades de generación, que le permiten ofrecer al mercado una producción oportuna, confiable y eficiente de energía. Producción flexible y confiable que se materializa diariamente al momento de entregar los requerimientos de generación que recibe de XM y la atención de más de 11.000 de las variaciones al despacho diario, que equivalen a 7 horas de cada día (30 por ciento del total).



En la operación diaria normal, la costa Atlántica recibe energía del interior, dado el bajo costo de producción de las plantas hidráulicas.



Sin embargo, y ante la indisponibilidad de contingencia de la red de transmisión, o retrasos en la expansión de la misma, se deriva la necesidad de una generación local que puede ser atendida por las plantas térmicas de la costa, a determinación de XM, en función de la oferta diaria que cada una de las plantas ofrece.



Tebsa se ha caracterizado por atender el 100 por ciento de los requerimientos de generación para cubrir las deficiencias generadas por las contingencias de red, y evitar un racionamiento, con lo cual -de no contarse con el aporte oportuno de energía de la compañía y de las térmicas de la costa- se tendría un racionamiento de energía con un alto impacto a la economía de la región y el país.



¿Qué medidas, acciones o propuestas le plantearía al Gobierno para la reactivación sostenible del sector?



La planeación del sector eléctrico colombiano se ha caracterizado por tener en cuenta el criterio de la confiabilidad, y siempre ha propendido porque exista una oferta suficiente, confiable y eficiente de energía para atender el crecimiento de la demanda.



Sin embargo, no toda se refleja en contratos por cuenta de la formación de precios en la bolsa, que determina las unidades que deben ser despachadas diariamente, la cual no favorece el ofrecimiento de una producción de energía térmica a su mayor eficiencia y competitividad, reduciéndose en contratos de largo plazo, solamente exceptuada por las plantas térmica a carbón.



Dicho lo anterior, una propuesta que contribuiría a la reactivación sostenible para el sector es un ajuste en la formación de precios eficientes en la regulación que contemple y propenda por una mayor despachabilidad de las térmicas en su punto de mayor eficiencia, aportando la producción de su energía en las condiciones más competitivas de esta tecnología, para complementar con la generación hidráulica una producción de energía a un precio equivalente competitivo.



De igual manera, se deben considerar ajustes en la comercialización de gas natural para propender por una oferta de gas en distintas modalidades de contratación y esquemas de precio conectados con el entorno de los mercados internacionales, que representen una oferta de materia prima competitiva para la industria, el comercio, los residentes y las plantas térmicas.