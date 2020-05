Tecnología, farmacia y alimentos, ganadores bursátiles con la crisis

en el índice Dow Jones solo hay dos acciones que no presentan números rojos en sus cotizaciones en los últimos tres meses.

Los principales índices de las bolsas mundiales aún presentan saldos negativos en el año, pues no se han recuperado de los desplomes de marzo y abril. No obstante, pese los malos resultados, hay acciones y sectores que han salido ganadores, principalmente por ofrecer productos y servicios más demandados o necesarios en la pandemia. La tecnología, las farmacéuticas o las empresas relacionadas con alimentos son algunos de los ejemplos.



La foto general de los mercados bursátiles muestra grandes caídas, como el Dow Jones que acumula una pérdida en los últimos tres meses de 18,45%, el FTSE de Londres un 20,29% o el Bovespa de Brasil un 30,6%, pero al fijarse en detalle, la situación es distinta.

Sin salir de Wall Street, el mejor comportamiento de los sectores de tecnología, medicamentos y alimentos es claro.



Por ejemplo, en el índice Dow Jones solo hay dos acciones que no presentan números rojos en sus cotizaciones en los últimos tres meses: los supermercados Walmart, que sube un 5%, y Microsoft, con una variación de 0%.



Entre las empresas que menos caen están UnitedHealth (-1%), Johnson & Johnson y Pfizer (-3%), vinculadas con los procesos de medicamentos y vacunas contra el coronavirus, y Apple, que cae 7%.



En el S&P500, sí que se encuentran más acciones en verde. La que más ha subido es la minera Newmont (45%), pues el precio del oro está cerca de máximos históricos, seguida por Regeneron (43%), cuyo medicamento contra el coronavirus es uno de los más promisorios del momento.



MarketAxess, un gigante de tecnología financiera vinculada con el e-commerce, avanza un 39%, mientras que el estudio de videojuegos Activision Blizzard, uno de los más grandes del mundo, tiene un alza de 21%.



Por supuesto, el índice Nasdaq es el que registra un mejor comportamiento pues cae tan solo un 4% en los últimos tres meses, y eso se refleja en que cuenta con más acciones con ganancias.



La empresa líder en este listado es Zoom (+81%), que se ha convertido en la plataforma de videoconferencias preferida en tiempos de pandemia. La firma de tecnología medica DexCom sube un 69%, mientras que Seattle Genetics (+38%) obtuvo la aprobación para un medicamento contra el cáncer.



Por detrás, grandes conocidas: el portal de contenidos en streaming Netflix sube un 19%; el gigante del comercio electrónico Amazon repunta un 15%; Gilead, el laboratorio que creó el Remdesivir (medicamento que reduciría el tratamiento del coronavirus un 30%) sube un 14%, y Mercado Libre avanza un 13%.



En Europa no se ven tantos ganadores, pero la tendencia es similar. Por ejemplo, el Cac40 de París no tiene ninguna compañía en verde, pero la que menos pierde es Sanofi (-3%), laboratorio que está en la carrera por encontrar la vacuna contra la covid-19. La firma de lujo Hermès también cae tan solo un 3%.



En Alemania, Fresenius Medical Care solo pierde un 3%, mientras que en la principal economía del Viejo Continente, la menos golpeada del Dax es precisamente la operadora de la bolsa, Deutsche Boerse.



En la plaza de Londres sí hay compañías con mejor desempeño, como Ocado (+50%), que se define en como ‘el minorista de comestibles en línea más grande del mundo’. Le sigue la minera especializada en metales preciosos Polymetal International, y la farmacéutica Hikma, con alzas del 30% desde febrero.



En Japón lideran las tecnológicas, mientras que en Shenzhen, varias superan alzas del 100%.



Cabe decir que en Latinoamérica, la única compañía que repunta en el Colcap de Colombia es Mineros (+0,5%). En Brasil lideran el listado el e-commerce de comida B2W con un alza de 30%, seguido por la multinacional de alimentos Marfrig (+19%) y Minerva Foods (+14%), la mayor exportadora de carne del país.



En México, la tecnológica SAB (+19%), la aseguradora Qualitas (+14%) y Becle (+6), firma que comercializa la marca de tequila José Cuervo, son las que presentan mejores resultados.