Tecnología, gran aliado de las empresas en la reactivación

La tecnología se convirtió, en medio de la pandemia, en la mano derecha de las empresas colombianas.



La primera herramienta que usaron las empresas del país fue la posibilidad de acudir al comercio electrónico como solución para mantener las tiendas abiertas en el mundo digital, mientras en el físico debían estar cerradas.



De acuerdo con cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el incremento del e-commerce en Colombia fue del 73% entre el 5 de abril y el 3 de mayo,en los momentos de la cuarentena más fuerte.

Así mismo, actividades como el día sin IVA, dieron un mayor impulso a las plataformas de comercio online, que vieron un crecimiento del tráfico de sus sitios de más de 20 veces en comparación a un día normal, calificado como algo nunca visto por el sector en el país.



En cuanto a las transacciones de compra a través de internet, en el 19 de junio, el primer día sin IVA, se generaron 969.814, lo que representa un 110% más que un viernes normal.



Para el 3 de julio, la siguiente jornada del día sin IVA, el ticket promedio de compra fue de $242.259, la concentración tanto de facturación como transacción fue muy similar en los dos días sin IVA, siendo el crédito el que concentró el mayor volumen de facturación: 65%.



Las transacciones a través de canales digitales aumentaron en un 24%, con 482.619 transacciones, con respecto a las 389.507 operaciones de la primera jornada, de igual forma se facturaron 172.342 millones de pesos por este medio, un 28% más que el primer día.



“Los colombianos cada día hacen más compras de menor valor porque adquieren diferente tipos de productos que antes no lo veían necesario por este medio, en la actualidad el e-commerce está más en su día a día, ya no solo adquieren tiquetes de avión o reservaciones en hoteles, también lo utilizan para pedir medicinas, comida, compras sencillas y servicios diarios. Todo esto está fortaleciendo el hábito y la confianza”, indicó Nicolás Rodríguez, country manager de Openpay Colombia. Así las cosas el comercio electrónico seguirá ganando adeptos y soportando la demanda, donde las condiciones de seguridad también están garantizadas.



“Una gran oportunidad para seguir con el crecimiento del comercio electrónico radica en que los comercios brinden el mayor número de opciones posibles para el pago de los usuarios” señaló.



Otro cambio importante en la transformación lo tienen los bancos, las billeteras digitales, por ejemplo Movii anunció que en medio de la crisis alcanzó el hito de llegar al millón de usuarios.



La plataforma, que nació con el objetivo de reducir la desigualdad y facilitar la inclusión financiera en el país, brindando una solución 100 por ciento digital que provee servicios financieros a los que no están bancarizados.



Permite realizar pagos de facturas, compras en línea con una tarjeta débito prepago recargable, recargas de celular, transferencias de dinero y remesas. Y durante la pandemia, la fintech fue una de las primeras empresas de la industria en hacer parte del programa de Ingreso Solidario del Gobierno.



Otra respuesta que dieron las empresas con la tecnología, fue la creación de aplicativos y el control en las organizaciones.



Por ejemplo, se pueden unir en una plataforma tecnológica personalizable los datos que se obtienen en dispositivos de toma de temperatura como termómetros digitales, oxímetros, lectores de códigos de barras o procesadores de bases de datos, y transferir dicha información por distintos canales de comunicación a dispositivos móviles, dar alertas y, si es necesario, tiene la capacidad de contactar con expertos de la salud de manera inmediata.



“Queríamos lograr una solución que fuera sencilla de alimentar y usar, pero, sobre todo, que fuera pertinente, que le permitiera a la empresa saber el estado general (físico, salud, psicológico, etc.) de los empleados diariamente, de forma rápida y confiable. Por esto la plataforma tiene, por ejemplo, formularios inteligentes que se pueden gestionar por voz y que se completan con una sola respuesta para no ingresar la misma información todos los días, ahorrando tiempo de esta manera”, explica Luisa Sánchez, VP of SMS and Communication Solutions en Yellow Push de Identidad Technologies, empresa que desarrolló la solución Preventic.



Para darle espacio a la creación de las aplicaciones también está disponible la oferta de Apps.co, el programa del Ministerio TIC en el fomento a los emprendedores y que ofrece una oferta de semilleros de emprendimiento, cursos, ya tiene 1.000 empresas digitales que están siendo acompañadas en el proceso, más de 6.000 personas de todo el país certificadas en emprendimiento digital y mas de 40.000 personas que han tomado algunos de los cursos virtuales en habilidades emprendedoras.