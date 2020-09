Tecnología, talón de Aquiles de los perfiles laborales

Hoy en día, por la crisis del coronavirus, las demandas en el mundo laboral se han transformado. Cada vez son más requeridos por las compañías los perfiles que incluyen habilidades tecnológicas que se amoldan a las necesidades corporativas de este tiempo.



(Lea: Tecnología, gran aliado de las empresas en la reactivación)



Así, un estudio de la consultora PageGroup reveló que el Procesamiento de datos (32,8%), el Análisis estadístico (32,7%), la Gestión de información (31,2%) y los Lenguajes de programación (12%), son actualmente unas de las competencias que más tiene en cuenta los ejecutivos de Colombia.



(Lea: ¿Cómo está Colombia en tecnología para los negocios?)

“Los conocimientos en inteligencia artificial y tecnología para cualquier posición toman mayor relevancia. Aunque aún hay una brecha importante y falta saber aprovechar mejor estas herramientas, definitivamente quien conozca cómo funcionan y cómo se pueden operar va a tener una ventaja competitiva en el mercado”, resaltó Margarita Maldonado, manager de PageGroup.



(Lea: ‘Nadie debe quedarse atrás con la tecnología’)



Y es que en Colombia las carencias en este tipo de habilidades son considerables. De hecho, esta semana el ministerio del Trabajo publicó los resultados de una investigación en la que asegura que hay escasez de talento humano para contratar en los sectores audiovisuales, BPO y laboratorios.



Mientras que la firma ManpoweGroup encontró que el 54% de los empleadores del país enfatizan en no encontrar trabajadores con estas características.



“América Latina y el Caribe deben aprovechar las herramientas digitales y promover la transformación de la producción. Algunos países están incorporando políticas para el desarrollo de tecnologías como el Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Colombia, de cuyo funcionamiento se encarga Ruta N en Medellín”, resaltaron la Ocde, la Cepal, el CAF y la Unión Europea en un reciente informe sobre la región.



No obstante, los organismos señala, que pese a los avances, factores sociales como las dificultades de acceso a internet se convierten en un impedimento para desarrollar estas competencias en el continente. “Menos del 10% los trabajadores utiliza las TIC para tareas avanzadas como programación”.



Contrario a esto, tareas básicas como recabar información (73%) y usar el correo electrónico (69%) son realmente las más comunes en el caso de los habitantes latinoamericanos.



“Pocas personas, en particular mujeres, cuentan con las competencias necesarias para beneficiarse de las TIC en su vida cotidiana”, dice la investigación.



Y frente al nivel de ingresos que marca la brecha para el acceso a herramientas como el internet destaca que “en promedio, existe una diferencia de casi 40 pps es entre el porcentaje de la población total que lo usa del grupo más rico (75%) en comparación con el 37% más pobre. En los países de la Ocde, la diferencia está por debajo de los 25 pps”.

Lo anterior, abre la puerta para se estime que el 16% de los empleos en América Latina y el Caribe presenten un alto riesgo de automatización.



LAS HABILIDADES BLANDAS



De otro lado, el estudio de PageGroup indentificó que la pandemia ha acelerado en un 90% la demanda de los ejecutivos de la región por los perfiles con habilidades como liderazgo y motivación.



Concretamente en el caso de Colombia, las habilidades blandas más valoradas son el trabajo en equipo (50%), la comunicación asertiva (29,3%) y la inteligencia emocional (25,9%).



“En este momento se requiere que las personas desarrollen otras habilidades como encontrar nuevas maneras de trabajar. También se ha vuelto clave la comunicación asertiva y la relación con otros”, resalta Maldonado.



Con lo que concuerda Ana María Muñoz, gerente de Relaciones Corporativas de ManpowerGroup quien cataloga la comunicación como la principal competencia, agregando que “las habilidades que estaban de moda en 2019 ahora estarían obsoletas”.



Finalmente, cabe destacar que según un reporte global que midió la esta compañía, Colombia (-11%) se ubicaría con Reino Unido (-8%) y Panamá (-18%), entre el grupo de los países del mundo con bajas expectativas de contratación para el resto del 2020.