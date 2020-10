Tendencias claves que le ayudarán a aumentar sus ventas digitales

La crisis derivada por la pandemia del coronavirus desembocó en un aumento del comercio electrónico en un tiempo sin precedentes. Los canales de ventas ‘online’ en los últimos seis meses aumentaron 20%, respecto al mismo mes del año pasado.



Según un estudio de Kantar en Colombia, el 39% de las personas seguirán incrementando sus compras online. Pero crear un sitio web y vender sus productos no es tan fácil.



En un escenario tan dinámico, hay que mantenerse al día, para hacerse notar y atraer clientes. En este sentido Alberto Pardo, CEO y Fundador de Adsmovil, reflexiona sobre el próximo escenario del eCommerce apalancado en tres tendencias emergentes que permitirán el desarrollo del canal online:



Tecnología para “convertir más”: es clave el desarrollo tecnológico y que las marcas puedan convertir más visitas en compras, así como trabajar en hacer más corto el journey del usuario.



Para esto es clave tener en cuenta cómo han cambiado los hábitos de consumo de los clientes y así ofrecer formatos publicitarios enfocados en la compra online algo que logra Shoppable Ads, permitiendo un acceso rápido, sencillo e intuitivo a los productos y/o servicios que las marcas ofrecen en sus canales digitales.



Los shoppable ads son una tendencia clave en la publicidad digital a nivel mundial, la cual busca acortar el journey del consumidor desde “el descubrimiento hasta la compra de un producto”.



Personalización: ¡Crear experiencias personalizadas! El comercio electrónico no incluye un vendedor como en el comercio tradicional para hacer recomendaciones con base al feedback del cliente, esto no significa que la experiencia no pueda estar ajustada al cliente. ¿Cómo recrear una experiencia memorable y única? A través de contenido dinámico, recomendaciones de productos y ofertas específicas basadas en el comportamiento de navegación, acciones anteriores, historial de compras anteriores, datos demográficos de los clientes y otros datos personales enriquecidos.



La experiencia Mobile importa más que nunca: el dispositivo móvil es elegido en todas las etapas de la compra online, no solo en la navegación, sino también en la compra. En Colombia el 49% de las compras que se hacen por internet se realizan por celulares, seguido por el computador portátil, con 30%.



Las mejoras en la experiencia del usuario, los cambios en los hábitos de los consumidores y la creciente disposición de los creadores de contenido para reconocer, y adoptar, las implicaciones de estas tendencias, significan que el comercio electrónico se está pensando realmente mobile.



Los consumidores cada vez exigen más, lo que hace que la demanda se deba profesionalizar para crecer. Adelantarse a las tendencias y aprovechar las últimas tecnologías puede ayudar a las empresas que buscan desarrollar su canal online a impulsar las ventas, atraer nuevos clientes y aumentar la participación de mercado.