‘Tener a los taxis de aliados nos ha ayudado a crecer’

El cambio de las empresas por la pandemia se ha dado en distintos aspectos, unos negocios han buscado un nuevo foco, otros han desaparecido y algunos han tenido que innovar de diferentes maneras. En el caso de Cabify, la protección y el apoyo a sus conductores se ha vuelto su norte.



Manuel Torres, country manager de la compañía en el país, habló sobre los cambios que el coronavirus ha hecho en la empresa y en los diferentes segmentos, ya que no han parado un solo día en la atención de servicios en las ciudades.



¿Cómo han tomado las decisiones a cuenta el virus y su afectación en el país?

Al iniciar la crisis sanitaria, empezamos a cuestionar el rol que la empresa debería tener en el país y con sus servicios, y al ver que en las decisiones gubernamentales se le estaba dando un mayor protagonismo al taxi para garantizar la movilidad de las personas, vimos que la manera correcta era ofrecer un servicio seguro ante el contagio para las personas que deben movilizarse en las ciudades.



Así, buscamos permitirle a todas las personas que se debían movilizar un servicio adecuado que les permita cumplir su rol de forma segura.



Todas las decisiones y determinaciones que hemos tomado se han dado para proteger al conductor, empezamos inicialmente con hacer semanalmente una repartición de unos kits de protección, para que siempre tengan tapabocas, guantes, gel antibacterial con alcohol y, para ese caso, ya tenemos toda una logística establecida para que cada uno de ellos acuda a recibir su dotación.



Luego vimos que a pesar de que estábamos operando todo el tiempo, los ingresos que obtenían todos nuestros conductores no eran los de antes de la pandemia. Por eso, pensamos en que queríamos trabajar con ellos para aliviarles financieramente y para que siguieran haciendo su trabajo más tranquilos. Para ello diseñamos toda una estrategia con créditos de condiciones excepcionales con unos aliados que pusimos a su disposición.



La tercera fue hacer de la experiencia de viaje una opción segura y creamos las cabinas de aislamiento, las construimos en acrílico e hicimos la instalación inicial a 4.000 conductores, ya sean taxis o corporativos para proteger al conductor del pasajero y viceversa.



Esta iniciativa tiene como misión evitar el riesgo de contagio durante los trayectos y cuenta con una inversión inicial de 250 millones de pesos.



¿También están participando en el estudio de la Universidad de los Andes para el rastreo del contagio en población de riesgo?



Así es, esa es otra de las estrategias que hemos puesto en marcha. Supimos del estudio que la Universidad de los Andes está liderando en poblaciones de alto riesgo de exposición a la covid-19 y, en esa categoría, están naturalmente los taxistas. Por ello buscamos hacer un trabajo conjunto para ayudar a ese rastreo.



En este proceso hicimos una selección a unas poblaciones especificas de taxistas con diversos algoritmos de selección para aportar a las decisiones futuras en la ciudad y también en nuestro caso como empresa. Otro paso que vimos es que también, al ver la reactivación de diversos grupos económicos, podíamos cambiar el servicio que estábamos ofreciendo a las empresas.



Al ver las condiciones que ponían las alcaldías locales ante el traslado de personas y para mantener de alguna manera la ocupación del transporte público en el 35%, diseñamos planes de movilidad segura, que se denomina Cabify Grouping, para tener rutas de empleados para trayectos más eficientes, económicos y seguros, y fomentar la movilidad eficiente.



Así, podemos enlazar de manera sencilla desplazamientos, facilitando que los empleados puedan compartir su ruta al trabajo y a sus hogares, ofreciendo en vehículos pequeños o grandes el metro de distanciamiento obligatorio.



¿Esto funciona con un tipo de tecnología adicional?



Sí, las empresas cargan la programación de las personas que lo necesitan, direcciones y demás, y nosotros como plataforma sugerimos las rutas, la agrupación y así tenemos un ahorro para la empresa y también mayor seguridad.



Ustedes también en el portafolio tienen otros tipos de movilidad, ¿qué va a pasar con estos segmentos a futuro?



En el caso de Voom, una empresa aliada que ofrece movilidad en patinetas eléctricas y que está en nuestra plataforma para dar un portafolio de movilidad completo de acuerdo a cada necesidad, no se han tomado decisiones a futuro.



Por ahora no tenemos una fecha definida para volver a operar, entendemos que al ser un activo compartido y al estar en la calle, hay unas condiciones de bioseguridad que lo hace más complejo.



Es decir, no tenemos claro qué va a pasar y hasta que no se determine por decreto y se defina la estrategia de movilidad verde, es algo que no tenemos presupuestado por el momento.



¿Qué otros planes desarrollarán en el país tras la pandemia?



Estamos por ahora enfocados en el producto taxi, en nuestro segmento de negocio de empresas y con la movilidad corporativa, hemos tratado de darle un mayor impulso a esto.



De igual manera, estamos evaluando cuál es el momento de retomar completamente en distintas ciudades y con los otros servicios de movilidad.



¿Cómo han visto el comportamiento de Colombia en comparación con los negocios regionales?



Hemos visto una evolución muy buena en comparación con otros países. Por supuesto, la decisiones que se han tomado y las medidas ayudan a que la crisis esté un poco más contenida, hemos visto que al ser cuidadosos y responsables con las medidas podremos enfrentar mejor el pico de la pandemia, ya que es la parte más difícil. La empresa va muy bien y tener al taxi como aliado nos ha permitido crecer incluso en pandemia y estamos dando muy buenos resultados.