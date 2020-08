Tercera emergencia económica: ¿Se necesita hoy y para qué?

Con los cierres estrictos por localidad en Bogotá, la ciudad con el mayor peso en el PIB del país, y una extensión hasta el 30 de agosto del aislamiento preventivo en toda Colombia, más voces se unen a la idea de la necesidad de decretar una tercera emergencia económica para mitigar el impacto del confinamiento. Pero, ¿qué es mejor para el país?



(Declaratoria de otra emergencia económica: ¿qué podría incluir?).

Entre esas voces están 29 senadores, dirigentes gremiales y expertos, quienes señalan que la nueva emergencia le daría más margen de maniobra al Ejecutivo de implementar medidas que atiendan a la población más vulnerable y, sobre todo, al tejido productivo de forma más rápida.



La solicitud se hace bajo el panorama de una tasa de desempleo de doble dígito en junio que, aunque mejor que el mes pasado, sigue alrededor del 20%. En cuanto al desempeño de la economía, el Banco de la República el viernes pasado anunció un cambio de su proyección del rango de crecimiento del PIB a 12 meses de -2% y -7% a uno de -6% y -10%.



(Ajustes laborales y tributarios traería la nueva emergencia).



Ante esto, los expertos señalan que hay que tomar medidas urgentes que puedan contener en alguna forma el aumento de la pobreza, la pérdida de empleos y los daños en el sector empresarial.



En la carta, enviada el 31 de julio al presidente, Iván Duque, los parlamentarios piden que “¡por favor, actúe cuanto antes! declare si es del caso de nuevo el estado de emergencia por pocos días para expedir medidas impostergables, o hágalo por la vía ordinaria de ser posible, o dirija mensaje de urgencia al Congreso para tramitar las leyes que se necesitan, como es el caso de la denominada renta básica o como se la quiera referir. Esta ya no da espera, cerca de nueve millones de hogares están desesperados”, dice el documento firmado por congresistas de la Alianza Verde, el Partido Liberal, el Partido de La U, Polo Democrático y la Farc, entre otros.



Según los congresistas, las ayudas que está otorgando el Gobierno no son suficientes, “ni en sus cuantías, ni en la cobertura de hogares”. Por eso, recalcan en la necesidad de entregarle a cada uno de esos hogares más dinero, y su propuesta es que se les dé un salario mínimo durante tres meses, y medio salario por dos meses. La iniciativa está plasmada en un proyecto de ley que ya fue radicado.



Por su parte, los dirigentes gremiales también han manifestado la necesidad de ese nuevo estado de emergencia. Paula Cortés, presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), manifestó que “deberían decretar una tercera y última emergencia económica lo más pronto posible para poder hacer la reactivación de manera rápida con decretos leyes para el sector de turismo, que ha sido tan golpeado. Es muy válido el trabajo que estamos haciendo en el Congreso, pero sabemos que el trámite es mucho más demorado y realmente el sector necesita decisiones rápidas y ágiles”.



A la petición de Cortés también se sumó el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien también planteó que en el Congreso se ponga en marcha un mecanismo ‘fast rack’ para que el Gobierno saque a flote las iniciativas que presentó para la reactivación “porque el tema es de urgencia”.



Y expresó que, en caso de ser necesario, hay que echarle mano a la herramienta constitucional que tiene el Ejecutivo de sacar decretos y leyes expeditas, como hizo en la primera etapa de la pandemia. “Todos sabemos que el Gobierno puede hacer tres declaratorias por máximo de un mes, consecutivas o no, para hechos sobrevinientes como ha sido el de la covid-19”.



¿QUÉ ES MEJOR PARA EL PAÍS?



Si bien el Gobierno ya anunció que está trabajando en un plan de 100 billones de pesos en inversión pública y privada para 1 millón de empleos en los próximos años, sumado a la extensión del Ingreso Solidario hasta 2021 y a otras medidas de choque a sectores como el de la economía naranja, los expertos consultados subrayan que es necesario que piensen en mecanismos más allá de las propuestas ya presentadas, que se puedan ejecutar lo más pronto posible.



Carlos Sepúlveda, decano de la facultad de economía de la U. del Rosario, reiteró que “a pesar de que hay señales de recuperación lenta, necesitamos tomar medidas mucho más agresivas para la protección social y la reactivación económica. En la primera etapa, varios decretos del Gobierno no fueron avalados por la Corte Constitucional, medidas que podrían corregirse en el marco de una emergencia económica extendida”.



Por su parte, el economista Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión, declaró que es clave que se piensen en medidas para cobijar a las empresas que están siendo golpeadas por la pandemia y que han tenido que reducir personal o que se han visto obligados a cerrar sus puertas.



“Hay una serie ayudas al tejido productivo, tanto a firmas como a empleo, para las que probablemente se necesite llevar a cabo algunas acciones extraordinarias. Entonces, frente a la incertidumbre, no descartaría una nueva emergencia económica”, agregó.



Por su parte, Martha Elena Delgado, directora de análisis macroeconómico y sectorial de Fedesarrollo, apuntó que si bien decretar o no una emergencia económica es discrecional del Gobierno, es importante que se piense, además, en fortalecer ayudas como la de Ingreso Solidario, y que haya un enfoque en proteger y promover el empleo formal y reducir la informalidad. “Es muy probable que las personas que ya estaba en situación de vulnerabilidad y perdieron su trabajo entren en situación de pobreza”, añadió la economista.



Ante la propuesta y lo que han dicho los expertos, este diario le consultó a Presidencia sobre si hay planes al respecto, pero por ahora no hay información ni pronunciamientos sobre el tema.



María Camila González O.

En Twitter: @CamilaGolarte