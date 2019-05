Todo listo para que ingrese al país más GLP de los EE. UU.

El aumento de las importaciones de Gas Propano (GLP) al país no tiene marcha atrás. La razón, es la única vía que le queda al Gobierno Nacional para poder atender la creciente demanda ante el déficit de su oferta.



Y para poder cumplir con los volúmenes de este combustible que día a día consumen más los colombianos, una nueva planta para importar el GLP entrará en operación en la primera semana de junio en la zona franca de Cartagena.

Se trata de la terminal de la compañía Plexa, que con el banderazo, buscará incorporar desde los puertos del Golfo de México al territorio nacional 8.000 toneladas mes (ton/m) (inicialmente 4.000 ton/m) de GLP, que se sumarán a las 6.000 ton/m que también trae al país su par, el complejo Okianus.



Las nuevas instalaciones cuentan con un sistema de descargue de los buques al puerto, una capacidad de almacenamiento de 700 toneladas y bahías para llenado de camiones cisterna.



EQUILIBRAR OFERTA Y DEMANDA



Cálculos de la Asociación Colombiana del GLP (Gasnova) indican que en el país se consumen más de 50.000 ton/m de gas propano, así mismo que la oferta nacional no va más allá de las 40.000 ton/m.



“Es por esta razón que, para poder atender las más de 10.000 ton/m de déficit que se necesitan cubrir, se recurren a las importaciones, y que representa el 20% del total de GLP que se consume en Colombia”, señaló Alejandro Martínez Villegas, presidente de Gasnova.



El dirigente gremial explicó además que con la nueva política del Gobierno Nacional para impulsar el uso del GLP, la demanda para su uso crecerá a corto y mediano plazo.



“Si no hay descubrimiento de nuevos campos petroleros la oferta de GLP mantendrá sus niveles de oferta, es decir no crecerá, caso contrario con respecto a los volúmenes de consumo”, recalcó el presidente de Gasnova.



Martínez Villegas se remitió al recién aprobado Plan Nacional de Desarrollo (PND) el cual trazó cuatro políticas con las que se busca ampliar y fortalecer la demanda de GLP en todo el territorio nacional.



Los frentes son: programa de sustitución de leña y carbón por GLP; ingreso de vehículos limpios (autogás); generación eléctrica y proyectos de sustitución de diésel por GLP; y proyectos de expansión del GLP por redes.



“Estas previsiones del PND dan un parte de tranquilidad a los usuarios actuales y potenciales del mercado porque ordenan las acciones necesarias para asegurar el abastecimiento y la continuidad del suministro de GLP, asuntos que también favorecen el crecimiento de la demanda de este combustible”, precisó Martínez Villegas.



NUEVOS VOLÚMENES DE IMPROTACIÓN



Con un panorama donde el GLP tendrá una mayor demanda, y con el camino prácticamente despejado para el aumento de las importaciones de este combustible, tanto el Ministerio de Minas y Energía (MME) como el citado gremio, consideran que los precios tendrían un reajuste.



“Reitero que la única manera de mantener unos precios competitivos para este combustible es debido a que en el territorio nacional aumenta la producción de hidrocarburos desde campos nuevos”, enfatizó el presidente de Gasnova.



Fuentes consultadas en el MME por el tema del aumento de la demanda afirmaron que no solo se busca aumentar el consumo de este combustible en los hogares y vehículos, sino además extenderlo a otros usos a nivel comercial e industrial.



Incluso, como lo subrayó Martínez Villegas, el uso se extendería a otros frentes como el de generación de energía, ya que cuatro termoeléctricas comenzarán a utilizar GLP. Los complejos son: Termocaribe 1, Termocaribe 3, Termosolo 1 y Termosolo 2.



Cabe resaltar que entre septiembre de 2019 y marzo de 2020 Cupiagua y Cusiana atenderán simultáneamente la demanda con 15.000 ton/m cada una. Serán seis meses en los que habrá un decrecimiento en las importaciones.



