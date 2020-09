Todo lo que debe saber sobre la ‘nueva normalidad’ en el comercio

Bogotá amanece hoy bajo una nueva etapa de lo que se ha considerado ‘la nueva normalidad’. A partir de este martes 22 de septiembre termina el ‘pico y cédula’, medida que se había implementado con el fin de restringir la movilización e ingreso de personas a establecimientos y otros lugares, en el marco de la pandemia por la Covid-19.



(Así funcionará el comercio en Bogotá a partir de este martes).

Además, la Administración Distrital dio luz verde a la reapertura de otros sectores y amplió horarios y jornadas para el comercio con el fin de acelerar la reactivación económica en la capital del país, siempre y cuando cuidando la salud de los habitantes de Bogotá. Por tal razón se mantiene el cupo epidemiológico, se monitoreará las cifras de muertes y contagios por coronavirus para contrarrestar el virus.



(Hoy vuelve el ‘pico y placa’ a Bogotá).



Así las cosas, por ahora, la ciudad seguirá bajo el modelo de cupo epidemiológico para controlar la cantidad de personas que salen simultáneamente a las calles y para eso estableció turnos de ingreso para los trabajadores, esto con el ánimo de controlar el aforo en el sistema de transporte público y en los establecimientos de comercio, entre otros.



Entre los sectores con autorización para iniciar nuevamente actividades están las iglesias, gimnasios, billares y cines, que deberán operar cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad dispuestos por las autoridades.



TURNOS PARA EL COMERCIO



Estos sectores tendrán horarios de ingreso, pero podrán laborar todos los días:

Comercio al por menor de bienes y servicios no esenciales tendrá que establecer turnos de ingreso después de las 10 de la mañana.



Sector de manufactura de bienes no esenciales tendrá el ingreso entre las 10 a. m. y las 5 a. m.



Construcción en zonas no residenciales. El turno de ingreso tendrá que ser después de las 10 a. m.



Construcción en zonas residenciales. Su horario de trabajo será de 10 a. m. a 7 p. m.



Establecimientos educativos tendrán presencialidad parcial, según lo determine la Secretaría de Educación.



OTRAS APERTURAS



El Distrito también autorizó la apertura de otros sectores. Los gimnasios en espacios cerrados podrán volver a operar. Los negocios de juegos de azar, los cines, los billares y las iglesias también podrán hacerlo.



En todos los casos tendrán que cumplir las medidas de bioseguridad y adecuar los espacios para que los clientes y visitantes guarden la distancia social y tengan áreas o zonas de desinfección; todo debe estar debidamente señalizado y serán monitoreados por las autoridades sanitarias de la ciudad.



ZONAS ESPECIALES PARA EL COMERCIO INFORMAL



Todas las zonas de aglomeración por comercio informal tendrán un manejo especial. El Distrito, a través del Ipes, será el encargado de controlar estos lugares, se harán cerramientos y tendrán aperturas por alternancia de horarios.



CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS



La venta de bebidas alcohólicas seguirá restringida en el horario de 9 de la noche a 10 de la mañana todos los días. Los únicos establecimientos autorizados para la venta son los restaurantes a cielo abierto, pero solo para acompañar los platos. El consumo se podrá hacer en espacios privados.



LO QUE NO ESTÁ PERMITIDO



Todos los lugares que representen aglomeraciones y poca ventilación siguen sin permiso de funcionamiento. Bares, discotecas, sitios de baile y similares seguirán cerrados en esta fase de la ‘nueva realidad’.



Tampoco se permitirán, por ahora, conciertos y eventos masivos en lugares cerrados.



SIGUEN MEDIDAS DE AUTOCUIDADO



El Distrito enfatizó en que la pandemia no se ha terminado. Todas las medidas de autocuidado siguen vigentes. El uso de tapabocas es obligatorio, el distanciamiento social mínimo de un metro entre cada persona es vital y el lavado o desinfección permanente de manos y superficies ayuda a mitigar el riesgo de contagio.



SE ACABA EL CONTROL DE AFORO EN TRANSMILENIO



El sistema de transporte público, que venía operando con un límite de aforo, podrá funcionar al 100 % de su capacidad. La norma que sigue aplicando es que dentro del sistema se deben cumplir todas las medidas de bioseguridad. El control de aforo se hará con la alternancia en los horarios de ingreso de cada actividad económica. Se controlarán las horas pico.



ASÍ FUNCIONARÁN LOS ALMACENES DE CADENA



Las grandes superficies, como los almacenes de cadena, no tendrán restricción horaria, siempre y cuando el 50 % de su oferta sean bienes esenciales. Si no cumplen con este porcentaje, solo podrán funcionar a partir de las 10 a. m. Y dentro de las instalaciones deben garantizar que todas las personas mantengan la distancia social.



TELETRABAJO Y TRABAJO EN CASA



Todas las empresas de la ciudad tendrán que priorizar estos mecanismos para el personal que no sea indispensable en el modelo presencial. En todos los casos deben tomar medidas especiales para los trabajadores que hayan sido diagnosticados con obesidad, hipertensión o diabetes, o los que sean mayores de sesenta años.