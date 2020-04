Luego de 25 años de trayectoria en BDO Colombia, Luz Marina Pérez, socia directora de la firma, se convirtió en la única mujer en el país a la cabeza de una compañía del sector. Asumió el reto de liderar el proceso de transformación de BDO al que se sumaron nuevos socios.



Como mujer, considera que “una de sus cualidades es convertir las emociones en conexiones con los demás, porque el liderazgo empieza desde la cercanía”.

Luz Marina, contadora pública de la Universidad Eafit, de Medellín, y especialista en Finanzas, habló con Portafolio.



La pandemia tocó a Colombia y cambió la forma de hacer las cosas, ¿cómo lo hizo en su compañía?



Considero que nadie en Colombia ni el mundo estaba preparado para una crisis de esta magnitud y máxime una pandemia; estas tocan en lo más profundo de la esencia del ser humano.



Cambia totalmente la forma de vivir y de ver la vida; tal cual nos está pasando a todos. Para ello, dispusimos de todas las herramientas tecnológicas, reforzamos procedimientos, y trazamos las directrices, pero cuidando en una primera instancia a la gente. Como lo dice nuestro eslogan, BDO es una firma de “personas ayudando a personas a construir sus sueños”.





¿Cree que el país irá a recesión?



Se anticipa que la covid-19 tendrá un impacto significativo en la economía global. A nivel regional, el FMI ha dicho que Latinoamérica podría entrar en una recesión. En Colombia ya hemos sentido el impacto y prueba de ello son las medidas económicas promulgadas por el gobierno, que, por ejemplo, afectarán los cierres fiscales y/o las declaraciones tributarias de muchas empresas.



Por eso, en este momento es fundamental que las empresas transformen sus dinámicas y tomen decisiones oportunas. Todo lo que está pasando es una oportunidad para ver qué estábamos haciendo mal y cómo debemos reinventarnos.



¿Qué hacer para recuperar la dinámica económica de forma acelerada?



Garantizar la continuidad de los negocios. Esto se logra desde diversos frentes. En primer lugar, no habrá crecimiento acelerado si no hay personas, entonces hoy tenemos que pensar en las personas para garantizar un mañana. Por otro lado, los líderes empresariales deben sopesar los mayores riesgos y su impacto, así como sus estrategias de mitigación.



Aunque es difícil crear estrategias contra la incertidumbre, los gobiernos corporativos deben estar más firmes que nunca. Al establecer roles y responsabilidades claramente definidos entre la junta y la administración, los líderes deben trabajar en colaboración con toda la organización para minimizar la interrupción del negocio y garantizar que los planes de respuesta estén implementados.



¿Cómo puede una empresa como la suya ayudar a acelerar el despegue de la economía después de la pandemia?



Las firmas de servicios profesionales tenemos un gran compromiso con la sociedad económica colombiana ante esta coyuntura. Desde nuestras diferentes líneas de negocios estamos reestructurando los servicios, apuntándolos al manejo de crisis y de recesión económica.



La consultoría será clave dentro de nuestro portafolio, la asesoría legal a todos los niveles, la línea de impuestos será fortalecida. Tenemos el reto de acompañar a las empresas en planes de reestructuración financiera y de procesos, apoyaremos a las firmas emergentes que hay en el país para que reactiven sus negocios.



¿Cree que la huella en el empleo será la mayor cicatriz?



Es un hecho que no será solo para nuestro país. Pero sí hay industrias, servicios y comercios que se verán afectados y por eso hay que pensar que todos los empresarios colombianos tendremos que reinventarnos, ver nuevas formas de hacer las cosas, apoyarnos en la tecnología y aprovechar sus avances y aportes al sector empresarial.



En el caso de BDO es todo lo contrario, esta crisis demuestra que el trabajo en Colombia para este tipo de firmas estaba visto y concebido solo como presencial; pues bien, la situación nos está demostrando que desde los hogares las personas podemos trabajar y ser también altamente productivas.



¿Qué retos tienen las mujeres para transformar los servicios profesionales?



El reto como mujeres es hacer las cosas desde nuestra esencia, es aprovechar las cualidades con las que fuimos dotadas en nuestro género, es pensar que las empresas no son entes sin vida, son hechas por seres humanos y para seres humanos. Es no olvidar nunca que podemos liderar desde el amor y que el componente emocional es el factor más relevante cuando prestas un servicio.



¿Cómo es que BDO llega a ser la firma de mayor crecimiento en el mundo?



En Colombia y alrededor del mundo, desde BDO nos hemos enfocado en atender las necesidades del mercado emergente. A cierre en 2018, a nivel global logramos crecer de tal manera que ahora somos 80.000 personas las que trabajamos en 162 países y territorios que han generado ingresos de US$9 mil millones.



¿Cuál es el plan de BDO para 2020?



Desde el año pasado hemos venido trabajando en nuestro proyecto de transformación y este año queremos fortalecerlo y hacerlo visible, tal como lo hemos venido trabajando a nivel interno con nuestro equipo humano y a nivel externo con nuestros clientes. Hemos inyectado grandes recursos para fortalecer nuestras líneas de aseguramiento, outsourcing, impuestos, legal, finanzas corporativas y consultoría. Esto nos convierte en un “one stop shop” para aquellas empresas que buscan tener en un solo lugar todo tipo de servicios profesionales.



Se ha invertido en nuevas tecnologías que nos llevan a desarrollar trabajos robotizados y consideramos que nunca terminaremos de invertir en las capacitaciones constantes del equipo humano que conforma esta familia BDO.