Restricciones para frenar los contagios en Semana Santa

El aumento en los casos de contagio de covid-19 en el país llevó al Gobierno Nacional a establecer el toque de queda nocturno entre el 31 de marzo y el lunes 5 de abril, en los municipios donde la ocupación de las UCI esté por encima del 50%.



Según el Ministerio de Salud, los territorios que tengan ese indicador sobre el 70% tendrán que adoptar la norma entre las 10 de la noche y 5 de la mañana. Además, deberán aplicar el pico y cédula.



Según el presidente Iván Duque, para los que superan el 50% de ocupación de las UCI, la restricción de movilidad será entre la media noche y las 5 de la mañana.



La decisión de orden nacional para Semana Santa se une a decisiones de autoridades en algunas regiones para frenar la expansión de virus. Las determinaciones se han tomado en Antioquia, Santa Marta, Barranquilla y Bucaramanga. En Cali y Bogotá no se descartan.



Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, dijo que los alcaldes y gobernadores se equivocan en restringir de una manera importante las actividades del comercio y el turismo. Consideró que el exceso de medidas restrictivas a la actividad formal del comercio y del turismo en nada contribuye el índice de contagios de covid-19.



“Nos preocupa que Semana Santa que es una época de reactivación en muchos destinos se vea de alguna manera lesionada por las nuevas restricciones que se fijan. Gran parte del problema está en las comunidades locales. Los ciudadanos son los que producen en las calles, las aglomeraciones, las fiestas clandestinas y los contagios”, comentó.



Cabe recordar que a mediados de diciembre y en enero pasado, el comercio y el turismo enfrentaron los efectos de las medidas para contener el segundo pico de la pandemia, lo cual se reflejó en una caída de la actividad económica en el primer mes del 2021.



Los centros comerciales también están atentos al impacto que las nuevas restricciones generen en su actividad. Carlos Hernán Betancourt, director de Acecolombia, opinó que los anuncios de las autoridades regionales sobre restricciones para Semana Santa deben conducir al llamado de “no bajar la guardia y evitar ese tercer pico del que ya nos hablan, a continuar trabajando para que podamos estar en un escenario de apertura de las actividades y los negocios porque los cierres son terriblemente perjudiciales, entonces hay que evitarlos a toda costa y para eso se requiere del concurso de todos los ciudadanos”.



Guillermo Gómez, de Acodrés, el gremio de los restaurantes, dice que ese sector tiene algún alivio por la situación, teniendo en cuenta que en el último decreto de emergencia sanitaria prohibió el pico y cédula para estos establecimientos en todo el país.



“Esto es muy bueno porque esa medida aplicada en Bogotá durante diciembre nos hizo mucho daño. Ahí hay una garantía”, dijo.



Observó que cualquier decisión encaminada a establecer restricciones para estos sitios no cubra los fines de semana, cuando más venden. Advirtió que aunque las medidas son fuertes y dolorosas van a ayudar a que las personas entiendan en Semana Santa que el autocuidado es clave.



LOS AUMENTOS



Colombia tiene 37.080 casos activos de coronavirus, en la ultima semana la cifra de contagios aumentó en 6.235 casos, pues hace una semana eran 30.845 , así mismo sucedió con las muertes a causa de la enfermedad, los fallecidos eran 61.243 y actualmente el país alcanzó 62.148, es decir 1.031 más.



El aumento en las cifras, alarmó a las autoridades locales y adelantándose a un nuevo colapso sanitario, decidieron recurrir nuevamente a las medidas restrictivas como el pico y cédula, toque de queda y ley seca.



En Santa Marta, la alcaldesa Virna Johnson, solicitó de manera urgente al Ministerio de Interior la autorización del cierre de las playas hasta que se logren controlar los contagios en la ciudad que tiene 1.117 casos activos de los cuales 126 están en hospitalización y 20 en cuidado intensivo.



Según Cotelco capítulo Magdalena, la ocupación hotelera durante estos tres días alcanzó el 56%, “el llamado del Distrito a samarios y visitantes es a disfrutar de los atractivos turísticos con responsabilidad y mejorar los controles de ingreso a playas teniendo en cuenta los aforos”, explicó, Laura Agudelo directora del Instituto Distrital de Turismo de la ciudad.



La capital del Magdalena por 10 días, volvió el toque de queda y ley seca desde el pasado martes 16 de marzo, incluso hay restricción en la movilización de carros y personas de 8:00 de la noche hasta las 4:00 de la mañana. Los servicios comerciales y gastronómicos quedaron suspendidos de forma presencial a partir de las 7 de la noche para evitar al máximo el contacto social.



En Barranquilla, la ocupación de camas UCI alcanzó el 81%, la cifra más alta desde el final del primer pico de la pandemia en agosto del año pasado. De hecho al finalizar febrero la ocupación de UCI estaba en el 50%.



El alcalde Jaime Pumarejo ordenó la suspensión de las cirugías no vitales en la ciudad para cuidar la disponibilidad de las 134 camas e impuso toque de queda nocturno y la ley seca, desde las 11:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana, del 25 al 29 de marzo y del 31 de marzo al 5 de abril. “Hagamos el último gran esfuerzo, no elijamos quitarnos el tapabocas, hacer fiestas o recibir visitas. Elijamos la vida”, dijo Pumarejo.



Mientras que en la capital del país hay una ocupación del 55,6% de las camas UCI para covid-19 y 63,1% del total.



Cambio en la distribución



Con la Resolución 360 del 20 de marzo de 2021, el ministerio de Salud estableció nuevos criterios para la distribución, asignación y entrega de vacunas.



Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Minsalud, detalló que, de esta manera, se hará una distribución por ritmo de vacunación para lo cual se fijó una media de 50,7 % de ejecución, revisando así el número de vacunas entregadas frente al número de vacunas aplicadas, para así disminuir la cantidad de biológicos en reserva.



Son 13 los territorios que al momento no superan el 50% de ejecución de las vacunas: Sucre, Chocó, Magdalena, Cauca, Meta, Huila, Guaviare, Guainía, Vaupés, Vichada, Arauca, Putumayo y Buenaventura.