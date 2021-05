Las nuevas medidas restrictivas que regirán en Medellín y Antioquia

En medio de protestas por el paro nacional, una disminución en casos de covid-19 y un clamor de varios alcaldes del valle de Aburrá para no cerrar más el comercio, la gobernación de Antioquia anunció nuevas restricciones para esta semana.

El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, manifestó que, a pesar de que los indicadores muestran menos casos y menor positividad en pruebas, en la región no se ha presentado el descenso esperado.



“Este ritmo de recuperación no es suficiente para liberar de presión al sistema de salud. Entendemos el agotamiento del comercio, de la gente, pero no podemos bajar la guardia”, dijo el mandatario.



Es por lo anterior, que se decretarán nuevas restricciones a partir de este lunes 10 de mayo.



Habrá toque de queda y ley seca, cada día, de 10 de la noche a 5 de la manaña.

La medida, se espera que vaya hasta el lunes festivo 17 de mayo.



Asimismo, seguirá rigiendo el pico y cédula, pero aplicará con dígitos pares e impares acorde al día.



Estas medidas, agregó Suárez, se llevarán a la mesa el Gobierno Nacional para que sean aprobadas y se emita el respectivo decreto.



Alcaldes del valle de Aburrá, como el de Itagüí y Sabaneta, que habían solicitado apertura total para la reactivación económica, agradecieron que no se siguiera con el toque de queda continuo los fines de semana.



"Hay quienes nos piden hacer unas restricciones más estrictas, pero también hay quienes nos piden tener apertura completa. Creemos que hoy es posible flexibilizar las restricciones que se venían implementando desde abril", expresó el gobernador encargado.



MEDELLÍN | EL TIEMPO