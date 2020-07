Trabajo en casa disparó las ventas de sillas y escritorios

Archivo particular.

Los escritorios y sillas de oficina se convirtieron en artículos de primera necesidad para quienes están realizando trabajo en casa por la pandemia del coronavirus. De acuerdo con cifras del sector, estos muebles ahora son los de mayor demanda dado que en muchos casos las personas no estaban lo suficientemente equipadas para adelantar largas jornadas laborales desde el hogar.



Así lo confirma Adriana Fernández, gerente de negocio de Homecenter, al indicar que, si bien el confinamiento total durante los primeros días de cuarentena tuvo un impacto significativo en las ventas, particularmente en marzo, abril, mayo y junio han sido meses positivos para estos artículos.



“Vimos un incremento exagerado de la venta hacia esa línea. Vendimos mucho lo que son sillas, escritorios y algo de biblioteca”, contó, al destacar que en los últimos tres meses las ventas se han incrementado más del 50%.



De igual forma, Fernández sostuvo que la demanda de sillas ha sido tan alta que se agotó el inventario previsto para seis meses en ese tiempo, y algo similar ocurrió con escritorios y mesas de comedor.



“La gente también está trabajando en el comedor porque familias más grandes no pueden tener escritorios para todos los integrantes del hogar. Entonces nosotros también creemos que la gente está estudiando y trabajando en el comedor”, afirmó.



En lo que tiene que ver con ventas digitales, Juan Camilo Pachón, Head de Marketplace de Mercado Libre, señaló al respecto que de marzo a julio las ventas de sillas tuvieron un crecimiento del 329%, mientras que las búsquedas de las mismas tuvieron un aumento del 282%.



“En lo que tiene que ver con ventas de escritorios se registró en esos meses un crecimiento del 585% y la búsqueda aumentó 245%”, agregó Pachón.



El Grupo Zientte, empresa colombiana con más de 35 años en el sector, también registró ese cambio en la tendencia de consumo y asegura que actualmente los pedidos y accesorios para hacer trabajo en casa son los más populares dentro de los hogares colombianos.



“Los escritorios y sillas son los muebles con mayor demanda. De igual forma, los sofás también han sido uno de los muebles más vendidos a través de la tienda online”, afirmó Santiago Vergara, director creativo del Grupo Zientte.



Finalmente, Fernández, de Homecenter, agrego que otra línea que ha mostrado un repunte es la infantil, porque no solamente se está haciendo trabajo en casa sino estudio en casa. “El principal canal de venta ha sido el digital, esa es la tienda número uno, es la que está vendiendo más y la que ahora le está ganando a las tiendas físicas”, concluyó.





