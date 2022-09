Los 140 trámites que aún no se han simplificado en entidades de Bogotá

El Departamento Administrativo de la Función Pública presentó el segundo balance de los trámites que deben surtir un proceso de racionalización, en cumplimiento de la Ley anti-trámites 2052 de 2020.

Tras este recuento se determinó que aún, en el Distrito Capital de Bogotá, se deben simplificar unos 140 trámites, en 33 entidades.

Los trámites a simplificar están concentrados en entidades como secretarias y subredes; Catastro Distrital, Empresa de Acueducto y Alcantarillado, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Capital Salud EPS y la Lotería de Bogotá.

Además, en la Caja de Vivienda Popular, Fondo Foncep, Fundación Gilberto Alzate Avendaño, Hospital Universitario La Samaritana, Instituto IDU, Instituto IDRD, Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, y el Terminal de Transporte.

En el país en total son 2.900 trámites y otros procedimientos administrativos los que deben ser simplificados por parte de las entidades del orden nacional y territorial y que corresponden a trámites que debieron simplificarse al 31 de diciembre de 2021 y no se reportó su cumplimiento y a aquellos trámites que aún no han sido simplificados.

Función Pública señaló que las entidades que requieran asesoría en la racionalización de los trámites, pueden acudir a un equipo multidisciplinario que tiene la entidad para atender las solicitudes en todo el país.

Este es el listado de entidades que deben intervenir trámites y la naturaleza de estos:

Lotería de Bogotá

- Compra de billetes o fracciones de lotería.

Secretaría de Educación Distrital

- Evaluación de obras presentadas por los docentes con fines de ascenso al escalafón.



- Reforma de estatutos de fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro.



- Inscripción de dignatarios de las fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro.



- Reconocimiento de personería jurídica de fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro.

Secretaría de Hacienda de Bogotá



- Impuesto predial unificado.



- Impuesto de delineación urbana.



-Impuesto sobre vehículos automotores.



- Consulta de obligaciones tributarias pendientes.



- Registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio.



- Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias.



- Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias.



- Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido.



- Cancelación del registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio.



- Modificación en el registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio.

Bogotá.

Secretaría Distrital de Ambiente



- Certificación para importar o exportar productos forestales en segundo grado de transformación y los productos de la flora silvestre no obtenidos mediante aprovechamiento del medio natural.



- Certificado de Conservación Ambiental.



- Clasificación de impacto ambiental para trámite de licencias de construcción en el Distrito Capital.



- Concesión de aguas subterráneas.



- Concesión de aguas superficiales - Corporaciones.



- Evaluación de permisos de aprovechamiento de fauna silvestre.



- Inscripción como acopiador primario de aceites usados en el Distrito.



- Inscripción en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos.



- Licencia ambiental.



- Permiso ambiental para zoológicos.



- Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas.



- Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos.



- Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas.



- Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial - Corporaciones.



- Permiso de vertimientos.



- Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados.



- Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos.



- Plan de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas.



- Plan de manejo de restauración y recuperación ambiental.



- Registro de generadores, transportadores y gestores de aceite vegetal usado en el distrito.



- Registro de la publicidad exterior visual.



- Registro de plantaciones forestales protectoras.



- Registro del libro de operaciones forestales.



- Registro para Acopiadores y/o Gestores de Llantas.



- Salvoconducto único nacional en línea - SUNL Flora y Arbolado urbano.



- Salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica.



- Verificación para exportar o importar especímenes de flora silvestre amparados con permisos Cites y No Cites.

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte



- Registro y sello de libros de actas.



- Certificado inspección, vigilancia y control.



- Certificación de existencia y representación legal ESAL.



- Declaratoria, revocatoria o cambio de categoría de un bien de interés cultural del ámbito Distrital.



- Inscripción de dignatarios de los organismos deportivos y recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte.



- Aprobación de las reformas estatutarias de los organismos deportivos y/o recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte.



- Reconocimiento de la personería jurídica de los organismos deportivos y recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte.



- Aprobación de las reformas estatutarias de los organismos deportivos y/o recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte.

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico



- Colocación de empleo en Bogotá D.C.

Secretaría Distrital de Gobierno



- Certificado de residencia.



- Registro de extinción de la propiedad horizontal.



- Inscripción o cambio del representante legal y/o revisor fiscal de la propiedad horizontal.

Secretaría Distrital de Integración Social



- Centro amar.



- Jardín infantil diurno.



- Casa de pensamiento intercultural.



- Complementación alimentaria en comedores.



- Hogar de paso día y noche para ciudadanos habitantes de calle.



- Desarrollo de capacidades de las personas mayores en centros día.



- Atención integral a mujeres gestantes y niños y niñas menores de dos (2) años en el servicio "Creciendo en familia".

Secretaría Distrital de Movilidad



- Orden de entrega del vehículo inmovilizado.



-Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias.

Secretaría Distrital de la Mujer



- Orientación Psicosocial.



- Orientación y asesoría socio jurídica especializada con enfoque de género.



- Acogida y Protección Integral a Mujeres Víctimas de Violencias en Casas Refugio.

Secretaría Distrital de Planeación

- Concepto de uso del suelo.



- Certificado de riesgo de predios.



- Consulta de documentación urbanística.



- Secretaría Distrital de Salud.



- Licencia de inhumación de cadáveres.



- Licencia para la cremación de cadáveres.



- Autorización sanitaria para la concesión de aguas para el consumo humano.



- Certificado de capacidad de adecuación y de dispensación de dispositivos médicos sobre medida, para la salud visual y ocular.

Bogotá iStock

Secretaría Distrital del Hábitat



- Matrícula de arrendadores.



- Cancelación de Registro de Enajenador.



- Cancelación de la matrícula de arrendadores.



- Solicitud de carta de autorización de movilización de recursos en entidades financieras.



- Registro de actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda.



- Radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda.

Secretaría Jurídica Distrital



- Certificado Especial.



- Certificado Histórico.



- Certificación de Inspección, vigilancia y Control de Entidades sin ánimo de lucro.



- Reconocimiento registro(s) de ligas y asociaciones de consumidores.



- Estudio y legalización a las solicitudes de posesión de cabildos indígenas.



- Acreditación de las asociaciones sin ánimo de lucro y/o sociedades protectoras de animales.



- Registro e inscripción de comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios.



- Certificado de Existencia y Representación Legal de las Ligas y Asociaciones de Consumidores, así como de los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios.

Catastro Distrital



- Certificado de cabida y linderos Bogotá D.C.



- Asignación de nomenclatura.



- Englobe o desenglobe de dos o más predios.



- Cambio de propietario o poseedor de un bien inmueble.



- Cambios producidos por la inscripción de predios o mejoras por edificaciones no declaradas u omitidas durante el proceso de formación o actualización del catastro.



- Revisión de avalúo catastral de un predio.



- Autoestimación del avalúo catastral.



- Certificado catastral.



- Incorporación de obras físicas en los predios sometidos o no sometidos al régimen de propiedad horizontal.



- Rectificación de áreas y linderos.



- Rectificaciones de la información catastral.



- Certificado de inscripción en el censo catastral Bogotá D.C.



- Incorporación, actualización, corrección y modificación cartográfica de levantamientos topográficos.



- Universidad Distrital Francisco José de Caldas.



- Aplazamiento del semestre.



- Movilidad académica.



- Préstamo bibliotecario.



- Matrícula a cursos de idiomas.



- Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios.



- Cancelación de la matrícula académica.



- Certificados y constancias de estudios.



- Préstamo bibliotecario.



- Grado de pregrado y posgrado.



- Reingreso a un programa académico.



- Cursos intersemestrales.



- Aplazamiento del semestre.



- Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.



- Conexión a los servicios públicos.



- Independización del servicio público.



- Cambios en la factura de servicio público.



- Restablecimiento del servicio público.

Caja de Vivienda Popular



- Vinculación al Programa de Reasentamientos Humanos.



- Apoyo técnico para la estructuración de proyectos.



- Postulación bien(es) fiscales titulables a sus ocupantes.



- Expedición de Paz y Salvo y /o certificación de deuda.



- Expedición de recibos de pago.

Capital Salud EPS



- Portabilidad.



- Afiliación.

Fondo Foncep



- Novedades de nómina - Actualización cuenta bancaria.



- Novedades de nómina - Actualización EPS.

Fundación Gilberto Alzate Avendaño



- Actividades de formación artística, cultural, patrimonial y creativa.



- Préstamo y uso de salas de exposición FUGA.

Hospital Universitario La Samaritana



- Certificado de nacido vivo.



- Certificado de defunción.

Instituto IDU



- Pago compensatorio de estacionamientos.



- Licencia de excavación.

Instituto IDRD



- Tarjeta de recreación y espectáculos públicos para adultos mayores.



- Permiso para uso temporal del salón presidente del IDRD.



- Permiso de uso y/o aprovechamiento económico de parques o escenarios.

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal



- Inscripción excepcional de un afiliado a una Organización Comunal de primer grado.

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural



- Adopta Un Monumento.



- Asesoría para el enlucimiento de fachadas.

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal



- Esterilización canina y felina.



- Adopción de Animales Domésticos.

Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud



- Certificado de curso de educación informal de los adolescentes y jóvenes.

Terminal de Transporte



- Certificado de paz y salvo.

Bomberos Bogotá



- Constancia de atención de emergencia.



- Simulaciones.



- Constancia de atención de emergencia.



- Club bomberitos prevención para niños.

Unidad Administrativa UAESP



- Cremación de cadáveres y restos humanos.



- Exhumación de cadáveres, restos y/o cenizas en bóvedas, osarios o cenizarios propiedad del Distrito.

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte



- Historia clínica.

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur



- Asignación de cita para la prestación de servicios en salud.

