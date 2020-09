TransMilenio cerrará operaciones temprano este lunes por protestas

Al término de un consejo de seguridad, la alcaldesa Claudia López anunció el cierre de operaciones de TransMilenio a partir de las 8:00 p.m. como medida de prevención ante la jornada de movilizaciones de las centrales obreras.



"Las organizaciones que convocaron hoy son corresponsales de que las movilizaciones se desarrollen de manera pacífica". Y agregó que "invitamos a la ciudadanía a que regrese a casa antes de las 7:00 p.m. TransMilenio funcionará hasta las 8:00 p.m."



La alcaldesa afirmó, además, que "respetamos el derecho a la protesta de una manera legítima, sin violencia y sin destruir a Bogotá. Queremos invitar a la ciudadanía a que manifiesten sus causas de manera legitima y pacífica".

🛑Atención usuarios del Sistema TransMilenio🛑

Nuestro Sistema tendrá cierre a la 8:00 p.m. este lunes 21 de septiembre pic.twitter.com/xGKuDB6Yfq — TransMilenio (@TransMilenio) September 21, 2020

En pocos minutos la alcaldesa hará una rueda de prensa en la que anunciará cambios en la nueva normalidad de Bogotá.



LOS PUNTOS DE CONCENTRACIÓN DE MANIFESTACIONES Y PLANTONES



CENTRO DE BOGOTÁ



Parque Nacional, 9 a.m.

Universidad Nacional de Colombia, 11 a.m.

Carrera 13 con calle 36, 1 p.m. Es plantón.

Parque San Luis, calle 60 con carrera 18. El rumbo de la marcha es el Centro de Memoria Histórica, 2 p.m.

Centro de Memoria Histórica, 2 p.m.

Ministerio de Salud a Plaza de Bolívar, 3 p.m.

Plaza de Bolívar, 4 p.m., platón y acto simbólico Parados en la Raya.

Avenida Las Américas con calle 68. Marcha.

Cárcel Modelo, 5 p.m. Velatón.



SUR



Avenida Villavicencio con Autopista Sur, 7 a.m. Marcha.

La Sevillana, 9 a.m. Caravana.

Universidad Distrital, facultad tecnológica, 10 a.m. Marcha.

Universidad Distrital, sede Bosa Porvenir hacia Banderas, 9 a.m. Marcha.

Avenida Villavicencio con avenida 1 de Mayo, 10 a.m. Marcha.

Autopista Sur desde la entrada a Bogotá/La Sevillana, 9 a.m. Soacha se suma a la caravana nacional.

Sena avenida 1 de mayo, 2 p.m. Marcha.

Centro Comercial Mercurio, 4 p.m. Concentración.



NORTE



Portal Norte hacía el Ministerio del Trabajo, 9 a.m. Caravana.

Suba CAI la Gaitana, calle 139 #118-03. 9 a.m. Concentración.

Parque de los Hippies, carrera Séptima con calle 60, 1 p.m. Papayera Punk.



OCCIDENTE



Portal calle 80, 9 a.m. Caravana.

Dijín, avenida El Dorado #75-25, 12 m. Plantón Alerta anticarcelaria.

Calle 13, entrada de Bogotá, 8 a.m. Caravana Nacional la Sabana se moviliza.

CAI Ciudadela Colsubsidio, 3 p.m. Plantón.

Engativá, Diverplaza, 10 a.m. Concentración.