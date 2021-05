Paro nacional 5 de mayo: TransMilenio finaliza operación

Tras los hechos de vandalismo que han afectado la flota de TransMilenio en Bogotá, el sistema de transporte anunció el cierre anticipado de su operación por la nueva jornada de manifestaciones de este miércoles.



De acuerdo con un comunicado del sistema de transporte masivo, la flota empezó operación a las 6 de la mañana ante la imposibilidad de poder realizar los procesos de alistamiento de los buses durante la noche del martes 4 de mayo.



Asimismo, la operación del sistema finalizó a las 3 de la tarde, con el fin de garantizar de garantizar la seguridad de usuarios y operadores.

TRANSMILENIO S.A. informa que a la hora (3:00 p.m.) y para garantizar la seguridad de usuarios y colaboradores, finaliza la operación en sus componentes (troncal, zonal y TransMiCable) como se había informado anteriormente pic.twitter.com/CgZrZsg0bO — TransMilenio (@TransMilenio) May 5, 2021

Siga acá el estado de la movilidad en la ciudad.





12:07 p.m.



Por manifestaciones a la altura de la estación Museo Nacional se dejan de operar:



San Victorino

Las Nieves

San Diego

Museo Nacional



La flota realiza retornos operacionales en estación Bicentenario



11:16 a.m.



Reporte de estaciones y portales cerrados en el momento. Recuerda que la información cambia constantemente, por eso te invitamos a ingresar regularmente a nuestros perfiles oficiales.

#TMahora (11:16 a.m.)



Reporte de estaciones y portales cerrados en el momento. Recuerda que la información cambia constantemente, por eso te invitamos a ingresar regularmente a nuestros perfiles oficiales.



Abrimos hilo🧵 pic.twitter.com/S1vQ5VBeML — TransMilenio (@TransMilenio) May 5, 2021

10:14 a.m.

Tachuela redondaTroncal Caracas

Por manifestación ajena a la operación se dejan de atender estaciones: Tercer Milenio y Jiménez.



10:11 a.m.

Troncal Suba



En el momento se deja de atender: Portal Suba y estaciones Campiña y Suba Tv91, flota troncal hace retornos en 21 Ángeles.



9:31 a.m.

​Por manifestación ajena a la operación se dejan de atender portales Tunal y Usme y estaciones:

Parque

Biblioteca

Molinos

Consuelo

Socorro

Santa Lucía

Calle 40 Sur

Quiroga

Olaya

Restrepo

Fucha

Nariño

Hortúa

Hospital



9:00 a.m.

Manifestaciones ajenas a la operación:

Suba

Se deja de atender servicio de alimentación por escombros en la vía.

Caracas Sur

Sin paso a la altura de la estación Socorro en ambos sentidos. Se dejan de atender estaciones: Socorro, consuelo, Molinos y P. Usme.



8:24 a.m.

Continúan los bloqueos por parte de los conductores de vehículos de carga pesada, se genera afectación vial en los siguiente puntos de la ciudad:



Av. Caracas con calle 51 sur

Av. Boyacá con calle 71 Sur

Calle 80 con Km. 1.5 (Puente Guadua)

Km. 2 vía Bogotá-La Calera



7:45 a.m.

A la hora estás son las novedades en el Sistema por manifestaciones ajenas a la operación:



Tunal

Se dejan de atender estaciones Biblioteca, Parque y Portal Tunal



Suba

Se deja de atender servicio de alimentación por escombros bloqueando vía.



7:16 a.m.

En el momento se habilita Portal Américas. Continúa suspendido servicio de alimentación.

#Atención: conoce las 45 estaciones que NO operarán el día de hoy por no contar con las condiciones para prestar el servicio y ten en cuenta esta información al planear tu viaje. pic.twitter.com/OxlRYjKiWe — TransMilenio (@TransMilenio) May 5, 2021

7:02 a.m.

*Caracas Sur*

Sin paso a la altura de la estación Socorro en ambos sentidos. Se dejan de atender estaciones: Socorro, consuelo, Molinos y P. Usme.

*Américas*

Flota sale al carril mixto. Inician retornos en estación Banderas. Se deja de atender P. Américas



6:40 a.m.

Caracas Sur

Sin paso a la altura de la estación Socorro en ambos sentidos. Se dejan de atender estaciones: Socorro, consuelo, Molinos y Portal Usme.

Se deja de atender el P. Américas. Flota sale al carril mixto. Inician retornos en Banderas.