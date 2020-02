Transportadores de alimentos dicen que no entrarán a Bogotá 

⚠️ #Atención: se declara alerta amarilla en el suroccidente de Bogotá, el transporte de carga de modelos superiores a 10 años no podrá circular en la zona definida, desde el viernes 7 de febrero en los siguientes horarios:



⏰ 5:00 a.m. a 11:59 a.m. y de 5:00 p.m. a 9:59 p.m. 🚛 pic.twitter.com/hHBH5evo9Q