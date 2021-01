Transporte, a medio camino para volver a cifras precovid

Tras cerca de cuatro meses de reactivación del sector transporte, para la temporada de fin de año las expectativas de recuperación, tanto del sector como del turismo, eran altas.



(Lea: La crisis del transporte intermunicipal podría prolongarse por 2 años)



Sin embargo, tras la presentación del balance del Plan Navidad de Movilidad, no solo no se lograron algunas de las proyecciones, sino que las cifras mostraron que aún se está a medio camino para retornar a los niveles prepandemia.



(Lea: Empresarios de buses piden incentivos y no subir peajes)

"Culminamos una temporada de vacaciones atípica, en la que debimos movernos con cuidado y siguiendo protocolos para impedir la propagación del covid-19. En medio de estas circunstancias excepcionales, creo que podemos decir que el balance del sector es satisfactorio”, aseguró la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.



(Lea: Transporte intermunicipal aún no arranca tras la pandemia)



En lo que tiene que ver con los pasajeros que se movilizaron a través de las 49 terminales terrestres, la Superintendencia de Transporte reportó que fueron 7,42 millones de personas que viajaron en 1,2 millones de vehículos, entre el 1 de diciembre de 2020 y el 11 de enero de 2021.



En comparación con el mismo periodo de la temporada de finales de 2019 y principios de 2020, la reducción en los pasajeros fue de 57%, pues en ese año se habían movilizado más de 17,1 millones de personas por las terminales.



Esto implica que por lo menos 9,7 millones de personas menos viajaron en transporte intermunicipal este fin de año.



En cuánto a los vehículos que se despacharon desde las terminales, se dio una reducción de 32%, 584.738 menos según la Supertransporte, dado que en 2019 fueron 1,8 millones los buses que se movilizaron.



De acuerdo con el balance de fin de año, entre las principales vías del territorio nacional durante la temporada decembrina e inicios del 2021, se registraron 12,98 millones de vehículos en los peajes.



Sin embargo, la expectativa que tenía el sector para la temporada era de cerca de 19,5 millones de peajes.



“Hay una disminución de cerca de 34% en la movilidad de los cuatro puentes de las festividades”, aseguró el General Carlos Rodríguez, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional.



TRANSPORTE AÉREO

​

Gracias a la reactivación paulatina de los vuelos comerciales desde septiembre del año pasado, en este momento hay 106 rutas domésticas y 56 internacionales habilitadas.

La Aeronáutica informó que entre el 1 de diciembre y el 11 de enero se movilizaron 2,5 millones de pasajeros por los diferentes terminales aéreos del país. De ellos, 1,8 millones viajaron en rutas nacionales, y 614.949 en internacionales.



“Esta operación aérea fue posible gracias a que se efectuaron 24.500 vuelos durante esta alta temporada, esto nos demuestra como la reactivación del sector aéreo sigue avanzando de manera progresiva”, dijo el director de la Aerocivil, Juan Carlos Salazar.



Los aeropuertos con mayor movilización de pasajeros durante la temporada fueron Bogotá, Rionegro, Cali y Cartagena.



Sin embargo, el sector aéreo aún no logra recuperarse y alcanzar las cifras de antes de la pandemia. Según la entidad, durante diciembre de 2020 1,8 millones de pasajeros se movilizaron por vía área en el país, frente a los 3,7 millones de viajeros que se registraron en los aeropuertos en diciembre de 2019. Esto implica una reducción de 52% en los pasajeros por vía aérea.