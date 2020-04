Transporte público, listo para atender una mayor demanda

La alcaldesa Claudia López señaló que mientras no haya un tratamiento o una vacuna para el Covid- 19 no puede haber transporte masivo en Bogotá, que supere este 35%.

Los siete sistemas masivos del país pusieron en marcha desde hoy sus planes para afrontar una demanda más alta derivada del retorno a las calles de miles de usuarios que trabajan en sectores como construcción e industria. Una mayor cantidad de vehículos y controles estrictos para acceder, algunas de las medidas que se aprobaron en medio de las crecientes preocupaciones financieras del transporte público.



En primer lugar, TransMilenio -y el sistema de buses zonales de la capital- operarán (de lunes a viernes) con el 100% de la flota, mientras que el sábado se empleará el 70%. Entretanto, el domingo se usará solo el 50%.



Entre semana, sumando buses troncales, zonales y Transmicable, se espera que el sistema tenga 1’400.000 validaciones.



“Operaremos al 100%, con 2.050 buses troncales, 787 alimentadores y 4.400 zonales. Es decir, con toda la capacidad posible para transportar a los nuevos sectores que se suman a las excepciones”, explicó Felipe Ramírez, gerente del sistema TransMilenio.



“Quienes están exceptuados serán los únicos que podrán movilizarse. Además, pedimos a empresas privadas y públicas que los horarios estén distanciados para aplanar el pico de la mañana y de la tarde”, agregó Ramírez quien indicó que en lo corrido del día se hará un estricto monitoreo para evitar que la capacidad de cada autobús no supere el 35% establecido por el Gobierno Nacional y, también, para que en portales y estaciones no se presenten aglomeraciones.



A su vez, Juan Carlos Echeverry, gerente encargado de Metro Cali -ente gestor del sistema MIO de Cali-, detalló que desde el lunes se pondrán a disposición de los usuarios 170 buses más para así llegar al 96% de la flota en funcionamiento.



“Moveremos con esos buses más de 180.000 usuarios. Desde este lunes habrá un aumento de 100.000”, explicó Echeverry quien dejó claro que se hará énfasis en controlar la distancia entre usuarios y la ocupación de los vehículos (en los articulados no pueden ir más de 50 personas). En estas tareas, la Policía y la Secretaría de Movilidad de Cali serán fundamentales.



Al igual que en Cali y Bogotá, el sistema Metrolínea de Bucaramanga también se preparó para atender desde hoy más usuarios. Emilcen Jaimes, su gerente, contó que “Metrolínea realizó una nueva programación desde el 27 de abril. Se fortalecen las rutas más concurridas por parte de los usuarios. Para ello, mejoraremos la frecuencia fortaleciendo las rutas troncales, las pretroncales y las alimentadoras. Esto permitirá cumplir con disposición de ocupación del 35% de los buses”.



Asimismo, Transmetro -el sistema de transporte masivo de Barranquilla-, aumentará su capacidad de buses entre semana de 112 a 147 unidades para atender una demanda de usuarios al día que pasará de 27.000 a cerca de 50.000.



Fernando Isaza, gerente de Transmetro, dijo que “se trabaja con la Alcaldía de la ciudad y con el Área Metropolitana para reforzar los controles y evitar aglomeraciones en el sistema”.



De igual forma, en los sistemas masivos de Medellín (metro, buses de Metroplús, tranvía y metrocable), se endurecieron los controles ya que solo podrán ingresar los trabajadores que estén registrados en la plataforma ‘Medellín me cuida’. Las empresas serán las responsables de registrar a su personal.



Finalmente, los sistemas de Pereira y Cartagena también reforzaron su operación con mayor cantidad de buses a disposición de los usuarios y con controles suficientes para garantizar la distancia social.