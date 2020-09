Transporte, restaurantes y turismo, con pocos clientes

La primer semana de reapertura de varias de las actividades más afectadas por la cuarentena obligatoria que finalizó el pasado 31 de agosto, principalmente transporte aéreo y terrestre, y turismo y restaurantes, arroja un balance agridulce.



(Las otras cartas del Gobierno Duque para la reactivación económica).



En todos los casos, el común denominador ha sido el bajo número de clientes.



Aunque los empresarios de estos sectores reconocen que no esperaban una avalancha en la demanda, aseguran que a pesar de que sus negocios todavía no son rentables, seguirán trabajando hasta obtener el punto de equilibrio y iniciar su recuperación financiera.



(Reactivación: 75% de la inversión saldrá de los bolsillos privados).



‘MUCHA FLOTA Y POCO PASAJERO’



En el transporte intermunicipal, las cifras registradas entre el martes y ayer indican que las ventas de tiquetes tuvieron un promedio de entre el 30% y el 40%, a pesar de que el número de pasajeros movilizados tiene un límite base del 50%, el cual puede extenderse al 70% o 75%, cuando se expiden algunos pasajes para miembros de una misma familia.



“El panorama es claro. Estamos en una situación de mucha flota y poco pasajero”, dijo a Portafolio Mauricio Atuesta, gerente de Copetrán. En su opinión, el sector espera que la situación empiece a mejorar en noviembre próximo, a fin de que en diciembre se pueda contar de nuevo con las condiciones mínimas de rentabilidad y de mercado.



OCUPACIÓN HOTELERA, A PASO LENTO



La encuesta mensual de alojamiento del Dane reveló que, a junio, la tasa de ocupación hotelera nacional fue del 12%. De acuerdo con Cotelco el 80% de los hoteles en Colombia se encontraban cerrados con corte a julio, cifra que pasó al 70% en agosto, dado que en algunos lugares del país se ha presentado una reactivación de los servicios hoteleros, a raíz del decreto 1076 de 2020.



Respecto a la ocupación, en departamentos como Antioquia esta fue de 8,3% en agosto, mientras que en el Valle del Cauca se ubicó en 8,35%. En este último departamento, la cifra preliminar de la primera semana de reactivación, indica que la tasa de ocupación de los primeros cuatro días del mes es del 8,72.%. Los hoteleros aspiran a que la reapertura del transporte aéreo y terrestre se refleje rápidamente en la llegada de huéspedes, especialmente en las ciudades de mayor atractivo turístico.



AEROLÍNEAS AUMENTAN LAS RUTAS Y LOS VUELOS



Las cifras de pasajeros movilizados en avión entre el martes y ayer también indican que no todos los vuelos se han realizado con el cupo completo. Hasta ayer a las 5 pm se habían movilizado 23.537 pasajeros en 802 vuelos. Para la segunda semana de reactivación, que inicia este lunes, las aerolíneas tienen previsto adicionar vuelos. Así lo harán Avianca, Latam e Easyfly, mientras que Viva Air seguirá con sus 18 sus rutas.



En el caso de Avianca, el lunes reiniciarán desde Bogotá los vuelos a Pasto, Santa Marta y Villavicencio, junto a las rutas Cali-Medellín y Cartagena-Medellín.



Entre tanto, Easyfly arrancará a operar ese día entre Bogotá-Villavicencio, Villavicencio-Medellín y Barranquilla-Montería. Sin embargo, para el martes prevé la reactivación de la ruta entre Villavicencio y Bucaramanga; y una semana más tarde, el 15 de septiembre, volverá Bucaramanga-Cartagena.



La aerolínea Latam seguirá volando desde Bogotá a Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga e iniciará operaciones a Leticia y Santa Marta.



RESTAURANTES, A MEDIA MARCHA



Guillermo Henrique Gómez París, presidente ejecutivo de Acodrés, explicó que la reapertura de los restaurantes va muy bien en algunas ciudades. Puso como ejemplo, lo que está sucediendo en Pereira.



Agregó que en Armenia se tuvo el problema de que la administración, fijó toque de queda y ley seca, lo cual bloqueó los pilotos en marcha. Sobre Manizales reportó que el proceso va a paso lento pero seguro.



Gómez destacó el caso de Cali como uno de los mejores modelos de reapertura en el país. “Se habilitaron los restaurantes, dentro y fuera de sus instalaciones. La asistencia ha sido masiva, permanente, la gente se cuida y todo va supremamente bien”, afirmó. Respecto a Medellín, consideró que como ciudad grande muestra limitaciones.



Si bien las zonas reconocidas como gastronómicas han tenido ventas y movimiento y lo mismo muestran los restaurantes más posicionados del mercado, las plazoletas y la mayoría de la oferta que se circunscribe a lo que en el sector se denominan los restaurantes de oficina, pasan dificultades y ven afectadas sus ventas por la promoción del teletrabajo.



Sobre Barranquilla, Acodrés también da un parte positivo empezó con 30 puntos abiertos y ya va en 90, dijo Guillermo Gómez, en tanto que Bucaramanga se constituye en una de las últimas ciudades en permitir que los sitios de comida abran sus puertas. Esto será el próximo lunes, 7 de septiembre. Popayán ya reabrió, en Santa Marta la Alcaldía está próxima a autorizar apertura y en San Andrés no han permito el reinicio de actividades.



El dirigente gremial, indica que la decisión de Bogotá, de limitar la operación por días, golpea duro a los llamados establecimientos de oficina, que son cerca del 85% de los negocios. Igualmente, en la capital afecta la limitación de aforo del 25%. En general, “creo que la mayor limitación es el miedo”.



Según la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, el último registro de ayer a las 2:00 pm, del plan ‘A Cielo Abierto’, ya están en servicio más de 4.500 puntos, que generan cerca de 33.000 empleos.



PROYECTO PARA TURISMO



El Ministro de Comercio Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, anunció ayer que el Gobierno radicará este lunes en el Congreso de la República un proyecto de ley que tiene como objetivo impulsar la reactivación del sector, ajustar la regulación y promover la formalización de esta actividad.



El Ministro dijo que en los 4 días de reapertura del sector, el 40% de la hotelería ha logrado aumentos en sus niveles de ocupación, lo que indica que la activación está en marcha.



Este proceso se inició con la reapertura definitiva y gradual del transporte de pasajeros aéreos y por carretera. Los datos oficiales indican que ya hay 16 aeropuertos en operación, al igual que 22 terminales de buses.



Bogotá

Redacción Portafolio