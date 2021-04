Por pandemia, las terminales han perdido $35.000 millones

El transporte intermunicipal ha sido un sector impactado por la pandemia, los cierres, controles de aforo, y menor afluencia de turistas, y según la Corporación Nacional de Terminales de Transporte (Conalter), agremiación que agrupa a 23 de las 49 terminales del país, estos establecimientos han perdido más de $35.000 millones por la pandemia.



(Flotas, preocupadas por baja dinámica de viajes durante los festivos).

“Las terminales somos un servicio conexo para el sector transporte y nos vemos afectadas por la falta de movilidad. El sector, o las agremiadas, reportaron el año pasado pérdidas superiores a los $22.000 millones, entendiendo que en 2019 se generaron más de $13.000 millones en ganancias, las pérdidas reales son de más de $35.0000 millones”, aseguró Alcides Socarrás, presidente de la junta directiva de Conalter.



Según la Asociación, cerca del 90% de los ingresos provienen de la tasa de uso, el cobro a las empresas de transporte por hacer uso de la terminal por cada despacho. “El año pasado las terminales dejaron de recibir más de $50.000 millones por tasa de uso, esto sería cerca de la mitad de los ingresos”, dijo Socarrás.



(Transporte, a medio camino para volver a cifras precovid).



Además, desde Conalter aseguran que a raíz de la situación se ha disparado el transporte ilegal e informal, con vehículos particulares que no cumplen los protocolos, e incluso, en el servicio de transporte especial.



LAS TERMINALES



“El futuro todavía sigue siendo incierto”, dijo Ana María Zambrano, gerente de la Terminal de Transporte de Bogotá, que el año pasado redujo en sus tres sedes (Salitre, Norte y Sur) en 50% sus despachos, y para el primer trimestre de 2021 movilizó el 31% de los pasajeros, comparado con 2019.



“El Gobierno ha expedido múltiples beneficios para el sector aéreo en el país, sin embargo, para el transporte intermunicipal de pasajeros y para las terminales de transporte terrestre, han sido insuficientes”, aseguró Zambrano.



En la terminal de Bucaramanga la situación ha sido similar, William Ardila, su gerente, mencionó que venían de generar una utilidad de $1.800 millones, y terminaron el 2020 con una pérdida de $700 millones. “En pasajeros solo se movilizó el 34% de lo que se transportó en el 2019”, indicó.



Por su parte. Margarita Montalvo, gerente de la terminal de Montería, se refirió a los locales, otros afectados por la coyuntura. “Esto afectó también a su comercio. En septiembre empezamos con la proyección de ir mejorando, pero la pandemia no lo permitió. En enero empezaron de nuevo los toques de queda y las restricciones nocturnas, así sucedió en Semana Santa y está pasando en estos días”, indicó.



Incluso en ciudades turísticas, los centros de acopio no han podido arrancar al mismo ritmo de 2019. “Cartagena es una ciudad con gran afluencia de turistas, pero al no tener en circulación vehículos bajaron las visitas por la pandemia”, mencionó por su parte Luis Romero, gerente de la Terminal de Cartagena.