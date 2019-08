Tras llegar a Bogotá, Goelegido estaría en seis ciudades a 2020

Goelegido, emprendimiento paisa que nació en septiembre del año pasado, busca brindar una solución más rápida y eficiente a las personas que utilizan el servicio de conductor elegido y además, generar conciencia para que la gente no maneje si no se encuentra en estado óptimo para hacerlo.



De acuerdo con Juan Pablo Torres, cofundador y líder de operaciones de Goelegido, la ‘app’ estará disponible en Bogotá a partir de este viernes, sumándose a las operaciones de Medellín y Bucaramanga.



Lea: (Caso de éxito en tecnología para turismo corporativo)

Precisamente, entre las expectativas para el cierre de 2019, el emprendimiento espera completar 5.000 servicios en las ciudades mencionadas.



Con su llegada a la capital colombiana, Goelegido prevé completar presencia en seis ciudades principales del país con corte al primer trimestre del próximo año. Así las cosas, tienen en el radar abrir operaciones en Cali y otras dos ciudades entre las cuales estarían Barranquilla, Manizales e Ibagué.



Sobre los planes que tiene la aplicación para llevar sus servicios a otros países, Torres comentó que en el segundo trimestre de 2020 esperan entrar a Brasil y Chile, y con esto cerrarían el próximo año con 48.000 servicios.



De otro lado, en 2021 quieren llegar a Argentina, con lo que sumado a la presencia en los países mencionados, cerrarían 2021 con 90.000 servicios.



Respecto a la tarifa, Torres comentó que esta se mide de acuerdo con la distancia y tiempo del servicio y resaltó que uno de los diferenciales que tienen frente a otras ‘apps’ es que esta no es dinámica, sino estándar. Según estimaciones que ha realizado Goelegido, en promedio, un viaje en la capital podría estar entre $35.000 y $65.000.

“Por ejemplo, en Medellín y Bucaramanga el promedio del servicio está entre $25.000 y $40.000, pero puede haber algunos que sean mayores como de $140.000. Sin embargo, todo dependerá del tiempo y la distancia”, añadió.



Algunas de las ventajas que tendría esta ‘app’ para los usuarios, es el tiempo en el que se solicita y asigna un conductor privado. “Un servicio se puede pedir con 20 minutos de anticipación y no tienen que reservarlo varias horas antes de usarlo como sucede en la mayoría de casos con los programas que tienen algunas aseguradoras en el país”, complementó el emprendedor.



Torres destacó que a la fecha hay más de 30.000 conductores inscritos en todo el país, pero habilitadas tienen más de 100 parejas. Sobre este último punto, agregó que se hacen equipos de dos personas que usualmente están motorizadas, “uno de ellos maneja el carro del usuario y el otro lo escolta hasta donde termina el servicio para luego devolverse a donde hay más personas, que generalmente son las zonas de rumba”.



Aunque por el momento Goelegido quiere posicionarse como conductor privado en horas de la noche, el próximo año quieren potenciar el servicio en el día para personas que por su edad o condición ya no puedan manejar o necesiten ir a una cita médica, entre otras necesidades.