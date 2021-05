Tras un año de caídas, el PIB puso fin a la recesión

Este viernes el país recibió la buena noticia de que la economía creció por primera vez en el primer trimestre desde que comenzaron a evidenciarse los estragos de la pandemia por coronavirus. Sin embargo, expertos alertan sobre la posibilidad de que las medidas restrictivas que se tomaron en abril y las dos semanas de manifestaciones afecten el balance del próximo lapso.



Según anunció el Dane, el producto interno bruto (PIB) creció 1,1% en los primeros tres meses, lo que contrasta con los peores momentos de la pandemia, cuando la economía se contrajo 15,7% en el segundo trimestre de 2020 y un 8,6% en el tercer trimestre.



De acuerdo con Juan Daniel Oviedo, director del Dane, ese comportamiento estuvo explicado por un importante impulso de la industria manufacturera, la administración pública, defensa, salud, educación y agricultura, sectores que aportaron 1,6 puntos porcentuales al desempeño del PIB durante el primer trimestre.



Además de ese panorama positivo para esos sectores, el otro factor que impulsó el buen comportamiento de la actividad nacional, que después de un año vuelve a crecer, fue que marzo tuvo un alza de 11,8% en el Indicador de Seguimiento a la Economía.



En ese mes, por ejemplo, casi todas las actividades estaban en verde, con un alza importante para la construcción (32%), actividades artísticas (23%) y la manufactura (22,5%). Sin embargo, la única que no creció fue la explotación de minas y canteras, que en marzo tuvo una reducción de 9,4%.



Para el caso de construcción, aunque hubo un alza importante en marzo, el balance para el primer trimestre fue negativo, con una contracción de 6%. De acuerdo con Sandra Forero, presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), “en el subsector de edificaciones el decrecimiento de 2,2% es el menor que hemos observado a lo largo del último año, pero la buena noticia deriva de vivienda, dónde en términos anuales la construcción de estas aumentó 26,2%, de acuerdo al Censo de Edificaciones del Dane”, apunta.



Ahora bien, si se revisa el contexto en el que la economía mostró un desempeño tan positivo, uno de los factores que tuvieron que ver con un mejor desempeño de la mayoría de actividades económicas es que no hubo mayores restricciones durante febrero y marzo, los meses en los que el PIB mostró un buen desempeño.



“El levantamiento de las medidas restrictivas está detrás de varios elementos que explican ese aporte tan importante de tres ramas de actividad, que son manufactura, educación y salud y agropecuarias. Esas medidas estimularon la movilidad de las ciudades, por lo que tuvimos una mayor dinámica de combustibles, de vehículos. También vimos una redinamización de la demanda y el desarrollo constructivo de edificaciones residenciales, que explica en marzo el importante repunte”.



LA INCERTIDUMBRE



Pese a los resultados positivos que la economía vio en el primer trimestre, dirigentes gremiales y analistas señalaron que los cierres en abril y las dos semanas de manifestaciones pueden afectar ese positivo ritmo de recuperación de la economía.



Para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, “para el segundo trimestre del año seguramente habrá afectaciones a la actividad productiva, especialmente en abril producto de la tercera ola de contagios. También, los efectos del paro, especialmente los bloqueos y los desabastecimientos”, apuntó.



Sin embargo, también agregó que debido a que el segundo trimestre del 2020 fue el peor para la economía en muchos años, “no debería sorprender cifras de crecimiento cercanas al 10%, e incluso por encima de esa cifra”.



Ante los resultados, Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria, también manifestó que “aunque es buena noticia el crecimiento de la economía en el primer trimestre, tras el pico de la pandemia y las afectaciones por cuenta del paro, no tendremos un segundo trimestre tan halagüeño. Retomemos la ruta de la reactivación y el empleo. Lo necesitamos”.



Por su parte, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, consideró que aunque los resultados fueron mejores de los esperados, los sectores de comercio, restaurantes y alojamiento son los más afectados con un resultado de -0,8%. “Lamentablemente, las restricciones de abril por la pandemia y las consecuencias del paro que ya lleva la mitad de mayo, hace presagiar para el segundo semestre un crecimiento bastante negativo”, vaticinó el dirigente gremial.



En ese sentido, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), manifestó que “la cifra de crecimiento presentada por el Dane este viernes de 1,1% en el primer trimestre de 2021 es el primer dato positivo desde que inició la pandemia y confirma la capacidad de nuestro aparato productivo para sobreponerse a la difícil situación generada por el Covid-19, que afectó a toda la cadena: desde agricultores, transportadores y tenderos, hasta la industria y el comercio. Por lo mismo, preocupa el efecto del paro sobre la recuperación que apenas arrancaba”, puntualizó el dirigente gremial.



¿FIN DE LA RECESIÓN?



Ante los resultados que se conocieron este viernes, en el que se ve por primera vez una economía en verde, varios analistas y el mismo presidente Iván Duque señalaron que Colombia salió de la recesión.



“Hoy podemos decir que en el primer trimestre de 2021 el crecimiento de nuestra economía fue positivo, por encima de todas las expectativas. ¿Eso qué quiere decir? Que la recesión como tal ha terminado y empieza la senda de nuestra economía. El reto que tenemos todos los colombianos es que esta reactivación siga dinámica”. Por su parte, Sergio Olarte, economista jefe de Scotiabank, manifestó que técnicamente sí se puede decir que se salió de una recesión. Lo importante acá es que estamos creciendo de un trimestre a otro, lo que habla bien de la economía colombiana”.