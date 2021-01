Tras un mes de apertura, cines están preocupados por las restricciones

Este 26 se cumplió un mes desde que Cinemark, Cinemas Procinal, Royal Films y Cinépolis, cuatro de los principales exhibidores de cine en Colombia, reabrieron sus salas en el país, luego de permanecer por más de ocho meses cerrados.



(Lea: Cinemas, en desacuerdo con medidas restrictivas para contener el covid)

Del balance, dicen las marcas, si bien la actividad ha tenido visitantes, las proporciones de estos siguen siendo muy inferiores a las del año pasado, a lo que se suma también la actual preocupación por las nuevas restricciones que los afectan en las ciudades.



(Lea: Apuesta de contenidos Disney tiene ‘Encanto’ de Colombia)



“Adicional al aforo reducido, de solamente el 30%, tenemos dificultades para operar este fin de año en nueve ciudades, dadas las medidas improvisadas de las alcaldías locales que terminan castigando a las empresas formales”, sostuvo Pablo Umaña, presidente de Cinemark.



Respecto a la operación de estos 30 días, Umaña dice que solo se ha llegado a un 20% de lo registrado en 2019.



Y es que, aunque todavía no hay datos consolidados de visitantes en este mes, cifras de Proimágenes mostraron que durante los primeros tres fines de semana desde que inició la operación los teatros recibieron a 219.692 personas.



Allí, Bogotá fue de lejos la ciudad con más asistentes, al participar con un 32,5% (71.487) del total. A esta le siguen Cali, con el 8,8% y 19.405 personas; Medellín con 7,8% (17.322) y Barranquilla con 3,6% (8.013).



“La mayoría de nuestros clientes no van al cine solos, y aunque entendemos que la medida es para minimizar el riesgo de contagio, estoy convencido de que el cine es un espectáculo seguro pues las salas tienen buena ventilación y todos nuestros clientes ven en la misma dirección”, comentó a su turno José María Ortega Arreola, gerente de operaciones Andina Cinépolis.



Lo anterior, a propósito de medidas como el pico y cédula que limitan el ingreso de las personas a los recintos. En el caso de esta compañía el número de asistentes semanales ha sido de 15.000 personas.



Estas dos marcas, junto con las otras que arrancaron el 26 de noviembre, presentaron, precisamente, a inicio de esta semana, una carta pública en la que solicitan a las autoridades locales y municipales reconsiderar las medida restrictivas.



PROTOCOLOS Y EMPLEOS



Con estrenos como el de la Mujer Maravilla, que se lanzó oficialmente el 25 el país, la industria buscaba generar un dinamismo para esta última temporada del año y el inicio del 2021. A esta película se sumaban también otras apuestas como la de El Baño, una comedia de producción nacional.



“La gente acepta y se siente muy segura con los protocolos de bioseguridad y nuestros operadores están cumpliendo con sus funciones a cabalidad. No ha habido problema con esto”, destacó el presidente de Cinemark.



Según Ortega, de Cinépolis, además, el balance venía siendo positivo pues se había podido habilitar a parte del personal y pese a que las pérdidas económicas continuaban, estas eran inferiores a las que registraron mientras estuvieron cerrados.



Ante los anuncios, las marcas han informado a través de sus páginas y redes sociales a los usuarios que ya habían adquirido boletas, el procedimiento para realizar los cambios de ser necesario por no coincidir con el número de su identificación.



“En este momentos tenemos 600 de los 1.600 empleados pre-covid. Al no poder operar, los colaboradores que tienen horarios por horas, simplemente no pueden recibir sueldo”, finalizó el empresario de Cinemark.