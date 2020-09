Traslado exprés en pensiones, cerca de aprobarse en Senado

Para hoy está programada la discusión en tercer debate de la Comisión VII del Senado del proyecto de ley 322 para permitir que los hombres mayores de 52 años y las mujeres mayores de 47, que hayan cotizado un mínimo de 750 semanas, puedan trasladarse de los fondos privados de pensiones al régimen de Colpensiones.



La iniciativa ya pasó por la Cámara de Representantes y despierta controversia por el hecho de que aunque el Gobierno expresó con una carta las inconveniencias de su posible aprobación, también había preparado un proyecto de decreto, que no fue expedido, buscando lo mismo.



El Ministerio de Hacienda calificó el proyecto como inconveniente, pues el déficit en las pensiones públicas (incluido Colpensiones) tiene un peso de 4% del producto interno bruto (PIB) de cerca de $43 billones y el proyecto sumaría más peso.



Según el gremio de las administradoras de fondos de pensiones (Asofondos), “en el largo plazo, el costo neto para el Estado sería de, al menos, $64,8 billones, una deuda endosada a la actual y futuras generaciones”.



Según Santiago Montenegro, presidente del gremio, “los potenciales traslados serían 517.776, trabajadores de ingresos medios-altos. Recordó que en Colombia más de 10 millones de trabajadores ganan menos de un salario mínimo; y que ocho de cada diez trabajadores formales reciben entre 1 y 2 salarios mínimos. De los más de 500.000 potenciales trasladados a Colpensiones, solo a 113.161 les conviene trasladarse, dijo.



A 201.992 personas les conviene quedarse en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) (privados) pues obtendrá la misma mesada que en el Régimen de Prima Media (RPM) (Colpensiones), pero con menos semanas cotizadas.



El resto (202.623), según Asofondos, no cumplirá con los requisitos para pensionarse si se traslada; en cuyo caso, estando allá, recibirán siete veces menos dinero que en el fondo de pensiones o perderían la posibilidad de pensionarse.



En síntesis, dice el gremio, “lo que se debate en el Congreso de la República es dar privilegios pensionales para poco más de 100.000 personas, a un costo de $64,8 billones”.



César Tamayo, decano facultad economía universidad Eafit de Medellín dijo en un foro en días pasados que “los cálculos muestran que mas de la mitad de los nuevos subsidios irían a personas que ganan mas de 4 salarios mínimos vigentes, estos traslados están hechos para beneficiar a los trabajadores de mayores ingresos, es algo con lo que nos tenemos que sincerar”.



Consideró que “en el fondo es el problema con un sistema pensional con dos regímenes, en el que uno de ellos subsidia a las personas de mas altos ingresos con los dineros de todos los colombianos”.



Por su parte, Francisco Azuero, profesor Asociado de la facultad de Administración de la Universidad de los Andes dice que “los problemas del sistema pensional colombiano tienen que ver con su baja cobertura, con un sistema que es inequitativo, y con un alto costo fiscal; estos son los puntos que hay que resolver, sobre los cuales el gobierno y el congreso deben asumir responsablemente una reforma al sistema de pensiones; y no con proyectos de ley como este”.



“Lo que tenemos en Colombia en el régimen de prima media, es el sistema de Hood Robin, los subsidios a los más ricos se financian en parte con aportes de los más pobres”.