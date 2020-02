Tres petroleras tienen 2.000 millones de barriles en reservas

Gracias a su rentable operación en el 2019, tres compañías hidrocarburíferas con presencia en el territorio nacional le permitirán al país tener reservas de petróleo y gas natural por más de 2.000 millones de barriles.



(Lea: Las reservas de petróleo para Ecopetrol llegarían a 7,6 años)



Este volumen en cuanto a los remanentes de hidrocarburos que ya posee la nación están en manos de las petroleras Ecopetrol, Frontera Energy y Canacol Energy.



(Lea: ¿Las reservas de gas en el país, alcanzan o habrá que importar?)

Cada empresa anunció por separado al mercado la adición de sus reservas, en la que Ecopetrol y Frontera se llevan la parte de crudo, y Canacol la de gas natural. Así, mientras las dos primeras ofrecen remanentes de petróleo por 7,8 y 7,1 años respectivamente, la tercera es de por 9 años (de acuerdo a su capacidad de producción).



(Lea: El precio del petróleo subió por la tensión en Libia)



En las últimas horas, la petrolera colombiana anunció las reservas probadas netas que fueron de 1.893 millones de barriles de petróleo (mbp), con un índice de reemplazo de 169% y la vida media de remanente equivalente a 7,8 años.



El 89% del balance total de reservas probadas se encuentra en Colombia, siendo representativa la participación de los activos ubicados en EE. UU. (10%).



“En 2019, el Grupo Ecopetrol incorporó 408 mbpe de reservas probadas, lo cual representó un crecimiento del 33% frente a lo incorporado en 2018. La producción total acumulada del año fue 242 mbp. Del balance total de reservas, el 73% es crudo y el 27% corresponde a gas natural”, señala un comunicado de la petrolera.



A renglón seguido, el contenido de la nota subraya que las reservas fueron estimadas con base en los estándares y metodología de la Securities and Exchange Commission (SEC) de los EE. UU. El 99% de las reservas fueron certificadas por cinco reconocidas firmas especializadas independientes (Ryder Scott Company, DeGolyer and MacNaughton, Gaffney, Cline & Associates, Sproule International Limited y Neatherland Sewell & Associates). El precio definido por la SEC utilizado para la valoración de las reservas de 2019 fue US$ 63 por barril Brent frente a US$ 72,2 en el 2018.



REEMPLAZO DEL 112%



Por los lados de Frontera Energy, en la certificación de sus reservas probadas y probables (2P) al 31 de diciembre de 2019, la adición reportada es de 26.2 millones de barriles de petróleo equivalente (mbpe), representando un índice de reemplazo de reservas del 112%.



“Esta adición es consecuencia de un mejor desempeño en la producción de varios campos en los Llanos de Colombia”, resalta un comunicado de la petrolera.

Así, el índice de vida de las reservas 2P en Colombia de Frontera se mantiene estable en 7,1 años, lo que refleja un aumento en la producción y los remanentes de 2019.



Además, el valor presente neto de las reservas 2P (al 10%, después de impuestos) de los activos en exploración y producción aumentó un 10%, pasando de US$1.900 millones en diciembre de 2018 a US$2.100 millones en diciembre de 2019.



“Frontera Energy presentó una actualización de sus operaciones, destacando que en 2019 mantuvo la producción estable con respecto al año anterior, alcanzando los 70.875 bpd, excediendo la meta anual que estaba en 70.000 bpd. Adicionalmente, la producción de Colombia se estima en 63.625 bpd, un aumento del 1,2% con respecto a 2018”, explicó Richard Herbert, CEO de la citada petrolera en Colombia.



La empresa destaca que las reservas netas 2P son de 157,7 mbpe después de regalías, y la evaluación no incluye los resultados del reciente descubrimiento en el pozo La Belleza en el bloque VIM-1.



AUMENTO EN REMANENTES



Un comportamiento similar registró la gasífera Canacol Energy al lograr un reemplazo de reservas 2P de 224%, con un aumento en los remanentes de gas natural a 624 billones de pies cúbicos (bpc) con un Valor de US$2.100 millones antes de impuestos.



La multinacional canadiense resalta que los remanentes 2P del citado combustible aumentaron 12%, totalizando 624 billones de pies cúbicos (bpc), que equivale a 110 millones de barriles de petróleo equivalente (mbpe), con un valor antes de impuestos, descontado 10%, de US$2.100 millones.



“Históricamente hemos logrado un éxito significativo en la perforación de exploración y desarrollo de gas natural convencional en nuestros activos ubicados en la cuenca del Valle Inferior del Magdalena, y este éxito continuó en 2019. Desde 2013, hemos adicionado 696 bpc de reservas 2P de gas natural convencional, provenientes del éxito comercial en 27 de 31 pozos perforados, representando un crecimiento anual de 37%”, señaló Ravi Sharma, director de Operaciones de Canacol Energy.



El índice de vida de reservas quedó trazado en nueve años basado en la producción anualizada de gas natural convencional del cuarto trimestre de 2019 que fue de 180.986 millones de pies cúbicos promedio día (mpcp)d o 31.752 barriles de petróleo promedio días (bpd).



“Las reservas probadas desarrolladas aumentaron 31% desde el 31 de diciembre de 2018, totalizando 252 bpc. Así el reemplazo es del 213% basado en las adiciones brutas del año calendario 2019 de remanentes de gas natural convencional de 112 bpc”, señala un comunicado de la gasífera.



Canacol recalca a demás que las reservas probadas de gas natural se incrementaron en 4% desde el 31 de diciembre de 2018, totalizando 394 bpc al 31 de diciembre de 2019, lo que representa un reemplazo de 127% . Y con respecto a los remanentes Probadas + Probables + Posibles de Gas Natural Convencional (3P), estos aumentaron 20% desde el 31 de diciembre de 2018, totalizando 885 bpc al 31 de diciembre de 2019, con un valor antes de impuestos descontado del 10% de US$2.900 millones.