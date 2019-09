Tribunal daría vía libre al proyecto de oro Quebradona

El Acuerdo del Concejo Municipal de Jericó (Antioquia) que busca frenar el desarrollo del proyecto aurífero Quebradona, prácticamente quedó herido de muerte.



La razón, un auto emitido el viernes de la semana pasada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, indicó que este Acuerdo prácticamente era una fiel reproducción de otro que se gestionó por el mismo cabildo en el 2017.



(Quebradona: un proyecto minero de clase mundial en Jericó).

Así las cosas, el citado tribunal dictó que, como el Acuerdo de ese año (2017) se había declarado nulo, y de paso le cerraba la puerta a gestiones similares, el reciente Acuerdo carece de total validez, por lo que suspendió sus efectos, y el próximo 24 de octubre se realizará una audiencia en la que se ratificaría de manera formal su invalidez.



“El auto emitido por el Tribunal Administrativo de Antioquia estableció que el último Acuerdo del Concejo de Jericó era una reproducción literal a otro Acuerdo que gestionó este cabildo en el 2017, el cual el mismo ente había negado”, recalcó el abogado Guillermo Reyes.



El experto reiteró que al gestionarse un nuevo Acuerdo se estaba incurriendo en el llamado Incidente de Reproducción, lo que acarrea para el funcionario público, o funcionarios públicos que lo promueva y/o apruebe sanciones disciplinarias y legales.



(Reflexiones sobre la mina de Quebradona).



“En el caso bajo examen, se tiene que el Departamento de Antioquia, no obstante, no haber presentado la solicitud a través del incidente consagrado en el artículo 239 de la Ley 1437 de 2011, indica en su argumentación que se presentó a través del Acuerdo No. 010 de 2018 una reproducción de un acto que había sido anulado por ésta jurisdicción, esto es, una reproducción del Acuerdo 009 de 2017”, subraya el auto del ente regional.



A renglón seguido, el documento recalca además que en la sesión del 12 de diciembre de 2017, el citado tribunal de lo contencioso departamental declaró la invalidez del Acuerdo que había aprobado el Concejo Municipal de Jericó un año antes.



En el auto, el magistrado Andrew Julián Martínez Martínez, no solo hace la comparación en el encabezado de ambos Acuerdos, los cuales son exactamente iguales, sino además hace lo mismo con el artículo primero y los parágrafos 1 y 2.



“Conforme a lo anterior, el Despacho procede a la suspensión inmediata de los efectos del acto administrativo Acuerdo No. 010 de 2018 a través del cual se establecen prohibiciones en defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio, en los términos del artículo 239 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Cpaca) y convocara a audiencia el día jueves veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecinueve (2019) a las 2:00 p.m. para efectos de decidir sobre la nulidad del mencionado Acuerdo, en las salas de audiencia ubicadas en la sede del Tribunal Administrativo de Antioquia”, dicta el citado acto.



Para analistas del sector, prácticamente quedaría despejado un proyecto, considerado de interés nacional para el Gobierno.