Tribunal revoca fallo de la SIC y defiende a Latam de acusaciones de Avianca

Luego de la salida de las dos aerolíneas Viva y Ultra Air del mercado colombiano, una disputa se presentó entre la gigante roja, Avianca, y la chilena Latam Airlines, esto después de que la primera acusara a la segunda de vender tiquetes sin contar con los 'slots' requeridos en el Aeropuerto Internacional El Dorado, y si bien la SIC falló a favor de Avianca, este viernes 1 de diciembre el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Civil, falló a favor de Latam.



Vale recordar que la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), fue motivada, por parte Avianca, la cual señaló que Latam Airlines ofrecía de vuelos desde y hacia el aeropuerto El Dorado de Bogotá, sin tener listos los permisos de las franjas horarias para operarlos, según dictan los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos (RAC), expedidos por la Aeronáutica Civil.



Al respecto, la SIC en su momento decretó cesar inmediatamente la promoción y oferta de vuelos con origen o destino Bogotá, en horarios que no cuenten con 'slot' asignado o aprobación necesaria para su comercialización.



Pasados tres meses desde la decisión, hoy el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Civil, respondió ante el recurso de apelación solicitado por Latam. En la decisión en segunda instancia consideró que esta decisión tomada por la SIC fue tomada sin los estudios necesarios.



"En suma, se revocará el auto impugnado porque la juzgadora de primer grado no realizó el estudio riguroso requerido para asuntos de esa naturaleza, respecto de los presupuestos de efectividad y proporcionalidad de las medidas cautelares, excepto los numerales 1º y 6º de lo resolutivo, ajenos a esa cuestión", dicta el fallo.



Argumenta: "Al decidir el recurso de reposición formulado por la parte convocada, la señora funcionaria de instancia adujo que “analizó cada uno de los elementos previstos en el artículo 590 del Código General del Proceso” suministrando argumentación sobre el tema; más, es palmario que las reflexiones allí consignadas no se compaginan con el apuntado “estudio riguroso” de los indicados dos elementos omitidos"



De esta manera, el Tribunal revocó la providencia proferida el 1º de septiembre de 2023, excepto los numerales 1º y 6º de su parte resolutiva. Sin embargo, esto incluye revocar las medidascautelares.



Sobre la decisión, Latam señaló mediante comunicado la decisión el Tribunal.



"Según la decisión del Tribunal, al decretar las medidas cautelares en contra de LATAM, la Superintendencia de Industria y Comercio no cumplió con el análisis de todos los requisitos exigidos por la ley. Específicamente, según el Tribunal, la entidad no analizó la efectividad y proporcionalidad de las medidas", dijo.



PAULA ANDREA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio