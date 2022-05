Tribunal suspende la designación del alcalde encargado de Medellín

Un tribunal colombiano suspendió de manera provisional el decreto de designación del comisionado de paz, Juan Camilo Restrepo, como alcalde encargado de Medellín (noroeste), aludiendo que admitió una demanda de "nulidad electoral" presentada por un ciudadano.



El Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió suspender el decreto Ejecutivo 723 del 11 de mayo de 2022, que hizo efectiva la suspensión provisional del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ordenada por el viceprocurador de la Nación y que encargó a Restrepo como "delegatario de funciones presidenciales".



Sobre esta medida provisional, que salió a la luz este viernes, el tribunal detalló que obedece a que Restrepo no pertenece al mismo partido político de Quintero, suspendido por tres meses por la Procuraduría por presunta participación en política en favor del candidato presidencial izquierdista Gustavo Petro.



En cuanto a este "hecho notorio", la Jurisprudencia expresó que "es procedente entonces la suspensión provisional del acto administrativo demandado y se encuentra más que justificada la toma de dicha medida, tratándose de una falta temporal del alcalde suspendido en sus funciones".



"Esto porque el sentido teleológico de la norma es la protección del principio democrático y el voto programático", agregó la información.



MEDELLÍN, SIN ALCALDE Y EN CRISIS



En la plazoleta del centro administrativo la Alpujarra se llevó a cabo un pequeño plantón, en el que participaron miembros de Independientes, movimiento al que pertenece el suspendido alcalde Quintero.



El alcalde estuvo presente en el lugar en compañía de su familia y su gabinete municipal para manifestar que considera la determinación del tribunal como un "primer paso" para hacer "justicia", pero mantiene un "sinsabor" porque Medellín está sumida en una crisis. "Seguimos en una inestabilidad institucional.



Debido a todo lo que se ha hecho apresuradamente por el gobierno de (Iván) Duque con un interés político para intervenir en las próximas elecciones, hoy la ciudad no tiene alcalde", declaró Quintero a periodistas.



"Este es el inicio de la justicia, pero cuando haya plena justicia regresaré a mi cargo", apuntó el alcalde, quien volvió de Washington, donde solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para retornar a sus funciones y para la protección de su familia.



Una vez fue apartado del cargo, Independientes presentó al presidente colombiano, Iván Duque, una terna conformada por María Camila Villamizar, Andree Uribe y Karen Delgado, pero el nombramiento se ha dilatado, según Quintero, porque "no había hombres en la terna, es un gobierno tremendamente machista". "¿Por qué no puede una mujer estar al frente de la ciudad?", añadió.



RESPETAR LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES



El alcalde suspendido señaló que ha sido tiempos "muy tensos" para él, su familia y el país, por ello pidió al Gobierno ser cuidadoso con la protección de los candidatos presidenciales, a los que denominó el "símbolo de la estabilidad nacional".



Además pidió cuidar los resultados de las elecciones presidenciales del domingo e hizo un llamado particular al comandante del Ejército, el general Eduardo Enrique Zapateiro. "Que el general Zapateiro diga de forma pública que va a respetar los resultados de las elecciones, eso no ha pasado y debería pasar (...) nadie en Colombia puede estar seguro de que la próxima semana va a ser tranquila", afirmó Quintero



