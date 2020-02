Trump revoca algunas preferencias de la OMC a Colombia

La administración Trump está modificando una exención clave a las leyes comerciales correctivas de Estados Unidos para facilitar la penalización de más dos docenas de los denominados países en desarrollo, incluidos China, India y Sudáfrica.



Estados Unidos redujo este lunes su lista interna de países en desarrollo y menos desarrollados para restringir el umbral con el fin de iniciar una investigación estadounidense respecto a si las naciones están perjudicando a las industrias estadounidenses con exportaciones subsidiadas deslealmente, según un aviso del representante de Comercio de Estados Unidos.



Al hacerlo, Estados Unidos eliminó sus preferencias especiales por una lista de países autodeclarados en desarrollo que incluyen a: Albania, Argentina, Armenia, Brasil, Bulgaria, China, Colombia, Costa Rica, Georgia, Hong Kong, India, Indonesia, Kazajistan, Kirguistan, Malasia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Rumania, Singapur, Sudafrica, Corea del Sur, Tailandia, Ucrania y Vietnam.



El representante de Comercio dijo que la decisión de revisar su metodología de país en desarrollo para las investigaciones de derechos compensatorios era necesaria ya que la orientación previa de Estados Unidos, que data de 1998, "ahora está obsoleta".



La decisión marca una desviación notable de dos décadas de política comercial estadounidense con respecto a las naciones en desarrollo que podría resultar en sanciones más estrictas para algunos de los principales exportadores del mundo.



La medida también refleja la molestia del presidente Donald Tremp al ver que grandes economías, como China e India, pueden recibir beneficios comerciales preferenciales al ser catalogadas como naciones en desarrollo en la Organización Mundial del Comercio.



El mes pasado, durante su visita a Davos, Suiza, Trump dijo que la OMC no ha tratado a Estados Unidos de manera justa. "China es visto como un país en desarrollo. India es visto como un país en desarrollo. Nosotros no somos vistos como un país en desarrollo. En lo que a mí respecta, también somos un país en desarrollo".



El objetivo de las preferencias especiales de la OMC para las naciones en desarrollo es ayudar a los países más pobres a reducir la pobreza, generar empleos e integrarse al sistema de comercio mundial.



Según las normas de la OMC, los gobiernos deben finalizar sus investigaciones de derechos compensatorios si el monto de la subvención extranjera es de mínimos, que normalmente se define como menor al 1% ad valorem. Sin embargo, las normas de la OMC proporcionan un estándar diferente para los llamados países en desarrollo que requiere que los investigadores terminen el estudio de derechos si el monto de la subvención es inferior al 2% ad valorem.



La administración Trump ha intentado poner fin a estas preferencias especiales para las naciones calificadas en ciertas categorías, como las que pertenecen a clubes económicos mundiales como el Grupo de los 20, la Ocde o que el Banco Mundial clasifica como naciones de altos ingresos.



En julio pasado, Trump emitió un memorando ejecutivo en el que le solicitó al representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, determinar si ha habido un "progreso sustancial" hacia la limitación del número de países considerados como naciones en desarrollo.



Estados Unidos puede actuar de manera unilateral en caso de no observar avances, amenazó Trump. Varios de los países que no figuran en la lista del aviso del representante de Comercio ya han acordado renunciar a sus derechos de países en desarrollo en futuras negociaciones comerciales, incluidos Brasil, Singapur y Corea del Sur.





BLOOMBERG