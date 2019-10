Tumban sobretasa a los bancos, incluida en la Reforma Tributaria

Por vicios de forma, la Corte Constitucional acaba de tumbar la sobretasa a los bancos, incluida en la Reforma Tributaria y que obligaba a las entidades bancarias a pagar 4 puntos de renta por encima del resto de las empresas.

Esta norma es inconstitucional para el alto tribunal, debido a que no tuvo el aval del Ministerio de Hacienda cuando se presentó.



En su momento, el senador David Barguil logró que el Congreso aprobara dicho artículo, que ahora fue declarado inexequible por vicios de forma, no de fondo.



La demanda fue presentada por Santiago Castro, presidente de Asobancaria, quien, consultado por este diario, aseguró que desde el gremio están “a la espera del fallo completo para pronunciarnos”.



La decisión de la Corte Constitucional deja, pues, al Gobierno con dos alternativas, ahora que comienzan los trámites de la reforma tributaria que reemplazará a la Ley de Financiamiento, también caída por vicios de trámite.



La primera es impulsar, de nuevo, el artículo en el Congreso, el cual, de avalarse una vez más, le generaría un recaudo adicional de $700.000 millones entre 2020 y 2022.



La segunda es dejar marchitar la propuesta durante el trámite legislativo, salida que sería la más acorde con lo dicho por el Minhacienda, que también le pidió a la Corte tumbar el artículo.



Por ahora, ese punto quedó en el texto radicado por el Ejecutivo, pero podría eliminarse cuando se presente la ponencia para primera debate, que se concretaría la próxima semana.



'ME NIEGO A QUE EL ESTADO LE BAJE IMPUESTOS A LOS BANCOS'



Tras conocer la decisión del alto tribunal, el senador David Barguil, autor de la sobretasa de 4 puntos al sector financiero, manifestó que insistirá en este artículo en la nueva ley de financiamiento que se tramitará en próximos días en el Congreso.



"Me niego radicalmente a que el Estado le baje los impuestos a los bancos. ¡No es justo! Se termina beneficiando al sector financiero porque le bajaría la tasa del impuesto a la renta, cuando es un sector que ha crecido cuatro veces por encima de la economía real, que se ha beneficiado de la política económica y por tanto debe contribuir a su país", señaló el senador.



"En la nueva Ley de financiamiento el propio gobierno incluyó este artículo lo cual subsana este aval. Vamos a insistir en esta sobretasa en renta a la banca. Esta fórmula no me la inventé yo, ya se ha aplicado exitosamente en otros países como España e Inglaterra. El año pasado dimos la pelea y lo logramos aprobar, y este año vamos a lograrlo de nuevo. Es lo justo", indicó Barguil.



El senador añadió que la decisión de la Corte es más de forma que de fondo, ya que no tuvo el aval explícito del Gobierno, lo cual no significa que no se pueda presentar en la nueva ley.



La sobretasa al sector financiero es de manera transitoria, no permanente. De esta manera, la medida contempla que en 2019 el sector pague cuatro puntos por encima de lo que pagan el resto de las empresas (37%); para el 2020, 3 puntos porcentuales adicionales (35%); y para el 2021, 3 puntos porcentuales adicionales (34%). Con dicha sobretasa se calcula se recaudarían 2 billones de pesos para el Estado colombiano.