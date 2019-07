Turbulencias globales no merman el interés por invertir en Colombia

A pesar del lento crecimiento de la economía del país y la incertidumbre geopolítica por las turbulencias comerciales entre Estados Unidos y China, Colombia es uno de los principales destinos para invertir en la región este año. Ese es uno de los principales hallazgos de la nueva medición del Barómetro de Confianza de Capital, realizada entre febrero y marzo de 2019, y que consultó a 2.900 ejecutivos senior del sector de negocios.



Entre otras cosas, el estudio preguntó sobre la percepción de la economía a nivel global y si afecta o no el lento crecimiento económico a la estrategia corporativa.



Andrés Gavenda, Socio de Servicios de Asesoría de Transacciones de EY Colombia, habló con Portafolio.co sobre los principales resultados del Barómetro. “La confianza de los empresarios en Colombia es buena y tiende a ser mejor frente al año anterior”, dice.



¿Cómo está el optimismo de los ejecutivos frente al panorama económico local y global?



El 81% de los encuestados colombianos y el 93% de los globales creen que el crecimiento económico global está mejorando. Este es un aumento de siete puntos frente a los resultados del mismo periodo del año pasado.



¿Pero hay nerviosismo frente a las turbulencias geopolíticas?



Hay muchos temores en la economía, pero más allá de eso se ven vientos positivos y los ejecutivos esperan ver un aumento del crecimiento en el 2019. También prevén una mejora en las fusiones de adquisiciones con el crecimiento económico esperado. El 83% de los consultados espera que el mercado nacional de fusiones de adquisiciones mejore los próximos 12 meses, esto es una mejora sustancial contra el año anterior de casi un 45% por ciento.



¿El nuevo panorama político en Colombia aumentó la confianza?



El año pasado, hasta lo que fue la primera vuelta de las elecciones, el tema de las transacciones estaba parado. Posteriormente, después de agosto, arrancó con mucha fuerza, dado que hemos tenido entre 10 y 12 transacciones mensualmente, cuando por lo general puedes tener un promedio de cuatro. Lo que se está viendo es una mejora en el 2019 y para el año entrante seguramente seguirá en aumento.



¿Por qué el país puede ser atractivo para la inversión pese a los riesgos económicos mundiales?



Más allá de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, se ve a Colombia como un país con un potencial tremendo por su posición geoestratégica, si se soluciona todo lo que es el tratado de la paz y el tema de las tierras.



¿En qué sectores hay confianza?



La economía si bien estuvo parada durante una gran parte del año pasado por elecciones, la inversión extranjera está entrando fuertemente en Colombia y nosotros lo estamos viendo en la cantidad de transacciones, particularmente, en el sector financiero. Una de ellas se acaba de hacer pública, la de Bancompartir. Hay confianza en el sector financiero en Colombia



¿Dónde hay potencial?



El tema del cannabis es algo tremendo, el crecimiento que está teniendo es inmenso y las empresas canadienses que está entrando a Colombia con fuerza. No menos de ocho empresas nos han solicitado servicios, eso es inversión que llega a Colombia y son empleos que se generan.



No obstante, es distinto a lo que está pasando en el mercado, pues hay indicadores que muestran la economía va en baja, pero la realidad es que vemos que en inversión extranjera no es así, no es proporcional, no va directamente atado. Hoy puedo decir que en el sector salud, por ejemplo, un fondo peruano compró la Clínica Las Américas por un valor altísimo.



¿Qué miran los inversores?



La realidad es que la plata la puedes poner en África o en mercados emergentes de Latinoamérica y acá cuando haces un paneo del mercado encuentras a Colombia con un crecimiento moderado.



¿En qué sectores se han hecho las transacciones?



El sector petrolero es bueno y ahí se hicieron algunas transacciones, pero donde se cerraron las mayores fue en el sector de retail, en tecnología. Hay muchas empresas de software que se han vendido, el sector de servicios financieros también es importante y servicios industriales.



¿De dónde viene la plata?



Viene de Europa, Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos y Perú.



¿Los inversores sienten que hay estabilidad jurídica?



El barómetro no mide los puestos, pero lo que se ve al final del día es que la confianza de los empresarios en Colombia es buena y tiende a ser mejor contra el año anterior.

Las reformas tributarias no les cae muy bien internamente, sin embargo, la realidad es que eso no disminuyó la cantidad de transacciones que nosotros recibimos, al contrario, fueron aumentando.



Yo creo que Colombia les da una garantía a los inversores de una estabilidad jurídica. El inversor extranjero mira a Colombia con buenos ojos por una economía más allá de los riesgos políticos, con una inflación baja y con una moneda relativamente estable.