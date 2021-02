Así cambió la industria turística de Colombia por la pandemia

La industria turística de Colombia se transformó ante la pandemia de la covid-19 para darle confianza a los viajeros internacionales con estrictos protocolos de bioseguridad y una amplia oferta de laboratorios para pruebas de coronavirus, informaron este miércoles fuentes oficiales.



"Es indudable que la industria turística de nuestro país se transformó y gracias a eso hoy tenemos un sector más preparado, con empresarios formados en las nuevas tendencias internacionales, y sobre todo con una oferta que se ajusta a la demanda de destinos con bioseguridad y sostenibilidad", afirmó la presidenta de la agencia estatal de promoción ProColombia, Flavia Santoro.



"En 2020 nos adaptamos rápidamente a los cambios y preparamos a más de 21.000 empresarios colombianos para que sus servicios con miras a la internacionalización cumplieran con los nuevos estándares de seguridad para garantizar viajes confiables y evitar la propagación del actual virus", agregó.



PRUEBAS DE COVID EN AEROPUERTOS



Como parte de esta transformación, los aeropuertos El Dorado de Bogotá y Rafael Núñez de Cartagena, los que más turistas reciben, ya ofrecen a los viajeros la posibilidad de hacerse la pruebas de covid-19 y obtener el resultado en menos de 24 horas.



Eso, según detalló ProColombia en un comunicado, es un ejemplo de cómo la industria turística se ha adaptado a las condiciones sanitarias y se ha convertido en un referente en asuntos de bioseguridad en América Latina.



Justamente el aeropuerto El Dorado fue reconocido por la firma británica Skytrax como el mejor calificado de la región en temas de bioseguridad por lo hecho por su administración para enfrentar la pandemia.



"CHECK IN CERTIFICADO, COVID-19 BIOSEGURO"



El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo también puso en marcha el sello "Check in certificado, COVID-19 bioseguro", una propuesta con la que se busca que los diferentes actores del sector cumplan con los parámetros para evitar la propagación del virus.



En esa línea, más de 430 actores de la industria se han certificado, entre los que aparecen aerolíneas como Avianca, Wingo, Viva Air, Latam, Easy Fly y Satena, así como 300 prestadores de servicios turísticos como los hoteles Movich, Decameron, Berlinastur, Selina, Estelar y GHL, entre otros.



Colombia también cuenta con un sello "Safe Travels" del World Travel & Tourism Council (WTTC) y es uno de los siete países de la región que tiene esta certificación junto a Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Brasil.



Es por ello que las autoridades prevén realizar presencialmente el 29 y 30 de abril parte del Colombia Travel Mart 2021, la macrorrueda de turismo más importante en Colombia que organiza ProColombia.



LOS EMPRESARIOS SE ADAPTAN



Los empresarios del turismo colombiano también han adecuado su oferta gracias a ProColombia, que con iniciativas como el Club del Producto y el Programa de Preparación y Adecuación ha ayudado a más de 30 empresas y ha desarrollado 60 paquetes turísticos.



Igualmente hay "nuevos esquemas de promoción" que incluyen experiencias virtuales, como es el caso de la compañía Impulse Travel que preparó el proyecto "Sounds of Colombia", que muestra la música del país en un formato digital. En el caso de Afloat Adventure, que ofrece actividades en pesca deportiva, fueron adaptados los itinerarios para que los clientes tengan "experiencias bioseguras".



"Nosotros a nuestros clientes les explicamos cuáles son los protocolos y el plan de acción en una eventual situación", dijo el gerente de operaciones de la compañía, Simón Roldán, quien agregó que ya han recibido viajeros internacionales a los que les envían toda la información sobre bioseguridad antes de llegar al país.



