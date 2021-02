‘Turismo de negocios cambiará con la llegada de Zoom’

El presidente del Grupo Aviatur,Jean Claude Bessudo, es enfático en afirmar que el turismo no aumentará en 2021 y menos si no se concreta de forma efectiva la vacunación.



(Lea: Lanzan la primera guía para el turismo de naturaleza en Colombia)



El empresario propone que los privados puedan adquirir las vacunas y asegura que la tecnología seguirá transformando segmentos como el turismo de eventos y reuniones.



(Lea: El FMI es más optimista sobre recuperación económica de Latinoamérica)

¿Cómo terminaron 2020 y empiezan este año?



El año pasado estuvo muy bien hasta febrero, pero la pandemia fue una catástrofe. Cuando volvió la conectividad del país, tanto internacional como nacional estábamos en -70% de las cifras del 2019. Y en lo que vamos de este año estamos en -75%. Además, Europa todavía sigue cerrada.



Teníamos 1.500 cargos suspendidos y hemos logrado reintegrar a unas 700 personas, pero 800 permanecen suspendidas aún.



No sé nada del futuro, trato de adaptarme, pero dependemos de la conectividad y de la vacunación a nivel mundial. Los que saben de turismo dicen que no regresaremos a los niveles del 2019 antes del 2025.



¿Qué negocios del Grupo Aviatur han tenido mejor desempeño?



Digamos que los que tuvieron desempeño normal fueron todo lo que es logístico, transporte de carga, aduanas, bodegas, zonas francas y menajes. La parte de asistencia funciona bien, así como la de marketing y Avia Servicios Jurídicos.



Tenemos Octopus Travel, es de consolidación para agencias de viajes porque hay muchas que cerraron y sus dueños se volvieron vendedores freelance.



Pero una que está totalmente paralizada es Avia Caribbean, que es la que presta servicios a pasajeros de cruceros y eso está en ceros.



Sin embargo, hay dos que hemos creado. Avia Soluciones Hoteleras, donde se manejan temas de informática y tecnología para hoteles, a la que le ha ido bien. Y otra que es de servicios de para facturas electrónicas y plataformas de pago online.



¿Cuál es el turismo que se está vendiendo?



El turismo nacional es el mejor actualmente. Bastante el turismo de carretera y de finca. Todo lo que es de muy baja densidad.



El Hotel que tenemos en Barú funciona muy bien, con excelente ocupación, y eso demuestra que es el tipo de producto que la gente busca: espacios grandes, muy al aire libre, en la mitad de la naturaleza. Eso es lo que tiene éxito. Y el resto del sector tocará tratar de aguantar uno o dos años.



Dependiendo como suceda la vacunación en Colombia puede ser que haya unos movimientos de turismo de vacunación a países como Cuba que ofrecen vacunar a los turistas como productos ‘novedosos’.



¿Con la nueva Ley va a aumentar el turismo?



Aumento no va a haber hasta que estemos vacunados. La ley de turismo tiene buenos avances de lo que propuso el Gobierno, y en algún momento generará empleo, pero tiene que pasar la pandemia primero.



La parte de la formalización es importante siempre y cuando haya control. Y hay puntos que no logramos meter como el tema de la responsabilidad de las agencias de viajes frente a otros prestadores de servicios. Es decir, le queda difícil a una agencia responder por el incumplimiento de una aerolínea, por cancelación de vuelos y reembolsos. Nuestro papel es de intermediarios, pero no una responsabilidad. Y esta parte no se logró.



¿Cómo están en tecnología e e-commerce?



Cada vez está creciendo más y afortunadamente tenemos una excelente tecnología y un equipo importante trabajando para ser cada vez más competitivos y poder orientarnos más hacia el tráfico online.



El turismo va a tener una transformación. El mundo de los negocios y los empresarios ya han descubierto Zoom y van a ver que las reuniones no presenciales son muy eficientes y ahorran dinero. Entonces seguramente seguirán los viajes de incentivos, los viajes de únanse, conózcanse, charlen, intercambien puntos de vista en reuniones informales, pero lo que son las asambleas muchas en el futuro van a suceder por Zoom en vez de presencial.



¿Qué opina de las PCR y el futuro pasaporte de vacunación?



La prueba PCR pronto va a desaparecer porque la gente va a presentar la vacunación.

Los pasaportes van a ser necesarios. Cuando yo tenía 16 años uno no viajaba a Colombia o a México si no tenía la vacuna contra la fiebre amarilla. Tocaba viajar con vacunas y era perfectamente normal, y estoy seguro que muy pronto dentro de las que se van a solicitar estará la del covid-19.



Ojalá se realice rápido la vacunación a nivel mundial y se libere el comercio de una forma similar a lo que el Gobierno en México ha solicitado, que el sector privado participe en la adquisición de vacunas. En este momento todavía no es posible en Colombia y ojalá quienes lo pudiéramos hacer, lo hiciéramos de la forma más ágil posible.