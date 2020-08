En el país ya se puede viajar para hacer turismo

Si bien todo parece indicar que los aeropuertos del país estarán abiertos en su totalidad muy pronto, la realidad es que la actividad aérea doméstica no va a ir más allá del 7% de lo que era antes de la pandemia.



(Lea: Turistas podrán regresar a la isla de San Andrés en los próximos días)



Así lo dijo la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, a Portafolio.co al precisar que aún no hay un cálculo claro de cuándo se abrirán todas las terminales aéreas en el país, que continuarán en un proceso gradual de reactivación.



(Lea: Alistan más rutas piloto desde los aeropuertos de Bogotá y Rionegro)

La jefe de la cartera de Transporte, contó, entre otras cosas, que en el país ya se puede viajar por turismo. “El decreto 1076 establece en la excepción 21 en el artículo tercero la industria hotelera. Es decir, en este momento en aquellas regiones donde hay pilotos de hoteles pues esa excepción existe para efectos de movilidad”, dijo.



(Lea; Los aeropuertos que ya tienen aprobados protocolos para su reapertura)



¿Bajo qué condiciones las ciudades pueden solicitar la activación de pilotos de transporte aéreo comercial?



A partir del primero de agosto, con el decreto 1076 que amplió el aislamiento preventivo, se definió que para los municipios de poca y baja afectación se restablecía el transporte intermunicipal como el transporte aéreo doméstico, obviamente, sometidos a los protocolos de bioseguridad. Mientras que para los municipios de media y alta afectación se requería de unos pilotos solicitados por los alcaldes de origen y destino. Así las cosas, recientemente se autorizó este piloto que cubre el aeropuerto José María Córdova en Rionegro, con seis destinos que involucran a Pereira, Manizales, Armenia, Bucaramanga, Cúcuta y San Andrés.



¿Qué parámetros se establecieron para los vuelos pilotos en las nuevas terminales aéreas que entrarán en operación?



Además de los protocolos de bioseguridad ya establecidos, se estipuló un lineamiento adicional que recomienda a las autoridades civiles de los municipios de baja o no afectación de covid solicitar una prueba de antígenos, otra de las pruebas diagnósticas que existen para la enfermedad, tomada máximo 48 horas antes del viaje. Y en el caso del aeropuerto de San Andrés, no se hace como recomendación, sino que es obligatoria.



¿Qué se evalúa para dar luz verde a estas operaciones?



Lo que hace el ministro de salud con todos sus asesores es analizar, no solamente la situación de la pandemia en cada región, sino la oferta de servicios de salud y qué tan copado o no están.



Ese fue el caso de San Andrés, que es una región de baja afectación, pero por la realidad de los servicios de salud y su condición de isla se estableció la obligatoriedad de esta prueba de antígenos.



¿Qué aerolíneas y con qué frecuencia operarán las rutas que reabren?



Todavía no se sabe porque la autorización tan solo salió el lunes. Ya es competencia de la Aerocivil el tema logístico, de las aerolíneas y las frecuencias.



Tal como en el Camilo Daza y en el aeropuerto de Palonegro nosotros esperamos una reactivación paulatina, se empieza con un número de vuelos que no serán más de dos o tres. Eso depende mucho de la demanda, no es que la autorización esté condicionada a un número de personas, está condicionada sobre todo al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y en el caso de los vuelos entre el interior y San Andrés a que se exija la prueba de antígenos u otra prueba diagnóstica.



La aprobación nos da la posibilidad de conocer, de acá al viernes, cuáles serían las rutas y las aerolíneas quieran hacer los pilotos. Eso depende de la demanda, de que ellas vendan sus tiquetes, pero necesitan unos días antes de decir que están operando los vuelos.



¿Alguna aerolínea ha manifestado interés?



No hay una información puntual de qué aerolínea pueda tomar esos pilotos.



¿Por qué San Andrés entró en este piloto?



De los que más recibimos interés fue de la gobernación de San Andrés. La gente allá vive del turismo, esa es su actividad económica y también están estableciendo pilotos de hoteles.



Pero además de las excepciones, ¿ya se puede volar por turismo?



Claro. Inclusive el decreto 1076 establece en la excepción 21 en el artículo tercero la industria hotelera. Es decir, en este momento en aquellas regiones donde hay pilotos de hoteles pues esa excepción existe para efectos de movilidad.



¿Entonces se puede viajar a hacer turismo a San Andrés?



Sí. Ese es el principal interés de la gobernación de San Andrés en la medida que su principal actividad económica es el turismo, ellos han sido muy juiciosos y están también trabajando con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo los pilotos para el sector de hoteles.



Es claro también que en la aprobación de los pilotos por parte del Ministerio del Interior, previo concepto del Ministerio de Salud, se va a mirar caso por caso evaluando, no solamente la situación del pico o no de la pandemia en cada ciudad, sino cómo está la oferta de servicios de salud y qué tan copado o no esté en ese momento.



Hay gran expectativa por la apertura del aeropuerto El Dorado, ¿qué hace falta?



El Ministro de Salud anunció que en una conversación con la alcaldesa de Bogotá han acordado realizar un piloto en septiembre, en la primera semana. Estamos a la espera a que esa solicitud, tal como en los demás casos, se radique formalmente por los alcaldes de las ciudades que involucraría este piloto.



Teniendo en cuenta este panorama, ¿cuándo habrá una nueva normalidad aérea en todo el país?



Cuando uno mira los distintos países que han restablecido antes que nosotros la actividad aérea doméstica uno ve que esta no va más allá del 7% de lo que era antes del covid. Esto porque la gente se está cuidando, no está viajando sino por necesidad laboral, luego nosotros no tenemos una expectativa, ni le puedo dar un estimativo. Lo que sí le puedo decir es que esto va a ser un tema gradual, porque depende no solo de la reactivación de las actividades económicas sino también de la generación de la confianza de los usuarios.



Las entidades multilaterales, las entidades internacionales que están haciendo estimativos de cuándo se reactivará o normalizará la industria aérea a los niveles anteriores al covid el mínimo tiempo que le dan en algunos casos es de dos años, hay otros consultores y firmas que le dan inclusive más. Luego esto dependerá mucho del momento en que aparezca la vacuna, de la evolución de la pandemia y la recuperación de la confianza del ciudadano para moverse de una manera segura.



Portafolio.co