Turismo nacional ya está en el mapa de viajes mundiales

El pais sigue ganando terreno como uno de los mejores destinos turísticos este año. Hoy, en el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo y con los reconocimiento obtenidos, se evidencia el buen momento del sector.



(Lea: Plazas de mercado, la nueva vitrina del turismo nacional)

En el reciente informe de The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019 del Foro Económico Mundial, Colombia subió siete posiciones en el escalafón mundial de países más competitivos en la industria de viajes y turismo, pasando del puesto 62 al 55. Además, el informe destaca que, a nivel de América, el país fue el que más avanzó en temas de seguridad.



(Lea: El 2018 fue un año histórico para el turismo en Colombia)



Colombia cuenta con 24 aerolíneas que conectan con 25 países y tiene 1.088 frecuencias semanales directas, que equivalen a 176.825 sillas por semana.

Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla y Pereira son las ciudades con más rutas internacionales.



(Lea: Bogotá es la cuarta ciudad más visitada por turistas en Latinoamérica)



San Andrés, Bucaramanga, Riohacha y Armenia son los otros destinos que cuentan con conexión internacional, para un total de 10 ciudades conectadas con el mundo.



“Uno de nuestros focos de trabajo es mejorar la conectividad aérea internacional. ProColombia busca atraer nuevas aerolíneas, conservar las que ya operan, aumentar frecuencias y sumar más rutas.



Celebramos los resultados que hemos obtenido y seguimos buscando que más aerolíneas internacionales comiencen operaciones en nuestro país y así contribuir con el posicionamiento de Colombia como un destino turístico y de negocios de talla mundial”, afirmó Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.



Entre enero y julio de 2019, han llegado a Colombia 2.513.261 visitantes no residentes, un 3,4% más que en 2018.



En términos de infraestructura turística se están poniendo en marcha proyectos para hacer de Colombia un destino más competitivo.



En el primer semestre de 2019, el sector del turismo recibió US$ 573 millones en inversiones, 2,8% más que en mismo periodo de 2018, según la Balanza de Pagos del Banco de la República. Además, durante 2019, han llegado 67 hoteles al país con 8.339 habitaciones aproximadamente.



Además, según el Dane, en 2018 el sector turismo generó 1.974.000 empleos, aportando el 8,8% del total de puestos de trabajo.



Los puestos fueron en sectores relacionados al turismo: alojamiento, restaurantes, transporte, esparcimiento y agencias de viajes.



El año pasado, de la totalidad de la población ocupada en actividades asociadas al turismo, 35,8% se desempeñaron en restaurantes; 38,7% son empresas dedicadas al transporte. Las actividades de esparcimiento registraron 18,2%, mientras que las actividades relacionadas con el alojamiento concentraron 5,8% de la ocupación en turismo.



Para mejorar el potencial del país, como destino ProColombia, también tiene las campañas ‘Visita Colombia: Siente El Ritmo’ .



EL MERCADO NATURAL



Cerca de 1.500 citas de negocios se llevarán a cabo en ProColombia Nature Travel Mart (PNTM) el próximo 9 y 11 de octubre en Barranquilla, la rueda de negocios de turismo de naturaleza que busca articular la oferta nacional con la demanda internacional.



El evento, es el más importante del segmento para Colombia y Latinoamérica y albergará empresarios de Estados Unidos, España, Canadá, Reino Unido y además contará con la participación de operadores turísticos provenientes de nuevos mercados como Malta, República Checa o Letonia.



Cabe resaltar que el 75% de los participantes internacionales asisten a PNTM por primera vez.



En la versión de 2018 del encuentro, cumplida en Yopal, Casanare, se generaron expectativas de negocios por cerca de US$12 millones. Este año se espera la participación de 95 empresarios nacionales y 70 internacionales.