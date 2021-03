Turismo se volcó a ser local y más flexible que antes

En marzo de 2020 cuando el Gobierno ordenó el cierre de las fronteras aéreas, el turismo del país empezó a sentir los primeros efectos de la pandemia, que un año después ya deja una nueva forma de viajar.



(Así cambió la industria turística de Colombia por la pandemia).

Hoy el tipo de público que visita los hoteles es principalmente el de turismo recreativo, según expresa Gustavo Toro, el presidente de Cotelco, y por eso la hotelería ha desplegado esfuerzos importantes en brindarle la confianza a través de la bioseguridad.



Los viajes corporativos que representaron en el 2019 el 22,8% de la actividad turística en el territorio, dejando un gasto por $2.451 millones, según Procolombia, “se encuentran reducidos a su mínima expresión y ciudades como Bogotá, fuertes allí, solo registran ocupaciones del 20%”, dijo Toro.



No obstante, y pese a esta reducción, Vinod Agarwal, gerente general de Hilton Cartagena y Diana Infante, directora comercial del Hotel Almirante, en la misma ciudad, expresan tener segmentos en esta línea. En el primer caso con el programa EventReady se le está apostando a los eventos híbridos de menos aforo y una oferta virtual. Y, en el segundo, conceptos como el del ‘room office’ permiten a visitantes pasadías para teletrabajar.



“La inclusión de herramientas digitales mediante chat boot, codigos QR para visualizar los menús, mobile key para las habitaciones y plataformas para web check in”, son otra de las tendencias del nuevo mercado, como destaca Carlos Quesada, gerente general Ramada Encore by Wyndham Bogotá Zona Franca.



Aunque ya se han recuperado 18.000 empleos desde septiembre, cabe anotar que la covid generó la pérdida de 43.000 de los 110.000 puestos de trabajo directos que genera la hotelería en Colombia.



Del lado del transporte aéreo, las cifras de las Iata, publicadas esta semana, mostraron que la demanda por vuelos internacionales se redujo un 85%, siendo incluso peor que las diciembre de 2020 (69,7%).



Por esta condición, aerolíneas como Avianca también anunciaron recientemente la suspensión temporal de varias rutas a Estados Unidos, Europa, Centro y Suramérica para ajustar sus operaciones a la demanda.



Las limitaciones del turismo entre países han ocasionado en consecuencia que las empresas aéreas tengan puestos los ojos en las operaciones nacionales.



“Nuestra apuesta por conectar Colombia no se detiene. Venimos de una temporada alta con factores de ocupación por encima del 85%”, expresó en febrero Félix Antelo, el presidente de Viva Air en lanzamiento de nuevas rutas en el país.



Actualmente, aunque el turismo por carretera es el que esta teniendo mayor protagonismo, las empresas de transporte especial aún no registran mejoría.



“El cambio del sector ha sido rotundo porque ahora tenemos mayor responsabilidad en términos de bioseguridad, lo que a su vez nos ha implicado funcionar con un máximo de 70% de capacidad”, comentó Lupoani Sánchez, presidente ejecutivo de Acoltes.



Quien asegura, además, que aún no se ha llegado ni al 5% de la utilización de los 9.564 correspondientes al total del parque turístico.



El consumidor, por su parte, en esta nueva normalidad ha empezado a otorgar relevancia a otros factores, muchos de los cuales ya han sido identificados por las empresas.



“Desde Despegar hemos adaptado nuestros servicios a las nuevas necesidades de los viajeros, enfocándonos en hacer todos sus procesos más fáciles”, aseguró Dirk Zandee, Country Manager de Despegar para la Región Andina.



Y es que de acuerdo con una encuesta de Anato las políticas flexibles (77%), la información sobre restricciones (63%), el diseño de paquetes turísticos a la medida (51%), los canales de servicios digitales (42%), y la asistencia médica (40%) son algunos de ellos.



“Para este 2021 buscamos que el turismo sea una expresión de satisfacción tanto para el viajero como para las comunidades receptoras”, expresó Paula Cortés, la presidente de la agremiación.



En este sector el empleo disminuyó en un 20,4% el año anterior.



EL SECTOR DE LOS RESTAURANTES



Guillermo Gómez, el presidente de Acodres manifestó que la covid golpeó profundamente a la industria, “sin posibilidad de transformación, pues el servicio a la mesa y el autoservicio no tienen sustituto”.



Sin embargo, comenta que la llegada de la pandemia sí precipitó un proceso de apertura a la implementación de herramientas tecnológicas, “frente a las cuales había mucha resistencia antes de la pandemia”.



Las restricciones con las que algunas ciudades iniciaron el año, además, frenaron la curva ascendente que traía el sector de los meses de octubre y noviembre.



Solo desde el tercer fin de semana de febrero el sector comenzó a reportar cifras positivas de recuperación.