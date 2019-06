Turistas extranjeros gastan en promedio US$1.200 en el país 

Llegar a la meta de recibir cerca de 2,7 millones de viajeros este año es el gran objetivo al que le apunta el sector turístico colombiano. Tal es la confianza que hay en que esta industria fortalezca la economía del país que incluso se ha llegado a plantear el deseo de que “el turismo sea el nuevo petróleo”, dicho en reiteradas ocasiones por el saliente viceministro de Turismo, Juan Pablo Franky e incluso por el mismo presidente Iván Duque.



Para alcanzar dicho propósito uno de los temas que cobra mayor relevancia es conocer al visitante que llega al país y cuáles son las tendencias que lo caracterizan. Justamente sobre esto, un estudio realizado por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo -Anato- y Datexco, llamado ‘Comportamiento y preferencias del viajero en Colombia’, revela datos sobre el gasto que suelen realizar los extranjeros durante sus viajes al exterior.



Por ejemplo, quienes se desplazan solos a destinos internacionales como Colombia gastan un promedio de US$1.240; las personas que viajan junto con su familia suelen invertir US$1.750; el que lo hace con amigos desembolsa alrededor de US$1.500; y, por sus parte, el turista que arriba con su pareja llega a depositar invertir US$1.356.



De acuerdo con los cálculos de Anato, basados en la cuenta de viajes y transporte de pasajeros dada a conocer por el Banco de la República en su Balanza de Pagos, en 2018 ingresaron un total de US$7.436 millones de divisas al país, lo que significa un crecimiento del 12,2% frente a 2017.



Por lo anterior, se calcula que el año pasado los visitantes no residentes en Colombia, gastaron en promedio, US$1.739 por persona, esto teniendo en cuenta los 4.276.146 visitantes no residentes registrados en 2018.



Si se analizan por nacionalidad, llama la atención que las personas de cuatro de los doce principales países que según la OMT registraron el mayor gasto en turismo, tuvieron fuerte presencia en Colombia.



“Estados Unidos es el principal emisor de turistas hacia Colombia, con 646.000 en 2018, Francia ocupó la décima posición con 77.000 en 2018, España se posiciono 10° con 128.000 visitantes y Brasil ocupó el tercer lugar con 197.000 visitantes que llegaron a nuestro país”, destaca Anato.



A nivel general, en el ‘top 5’ de los que más invirtieron en sus viajes mundiales estuvieron las personas de China (US$258.000 millones), EE. UU. (US$135.900 millones), Alemania (US$83.800 millones), Reino Unido (US$63.800 millones) y Francia (US$41.500 millones).



LUGARES DE ARRIBO



Según datos de Migración Colombia, en 2018 Bogotá y Cundinamarca fueron las zonas más visitadas del país por los extranjeros, con un total de 1.787.552 arribos, 17% más que en 2017 (cifra que incluye la llegada de venezolanos).



El segundo lugar fue ocupado por el Departamento de Bolívar con 530.482 personas, 21% más que el año anterior; el tercero lo ocupó Nariño con 487.882 visitantes, 130% más que el año pasado. Y el cuarto lugar es ocupado por Antioquia, con un 15,3%.



En cuanto a las ciudades particularmente, el ‘top 5’ en 2018, de acuerdo con la misma fuente (incluyendo cifra de viajeros provenientes de Venezuela), lo conformó Bogotá, con 1.769.178; Cartagena, con 528.740; Ipiales, con 427.870; Medellín, con 424.079; y Cali, con 187.169.



En el primer cuatrimestre de este año la preferencia por visitar estas ciudades se ha mantenido, aunque Anato confía en que nuevos destinos potencien la cifra de viajeros que escogen a Colombia. “En los primeros 4 meses la tendencia se mantiene igual frente al 2018, pues no se ha presentado un cambio en las posiciones por departamento y ciudad. Es importante resaltar que los primeros tres departamentos continúan con un importante crecimiento. Estamos expectantes a que otros destinos como Guaviare, Caquetá, Guainía y Putumayo puedan ser mayormente explorados a través del Comité Receptivo de Anato y la innovación en lo paquetes turísticos ofrecidos por las agencia de viajes”, señaló Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato.



TIEMPO DE PERMANENCIA



Aunque no hay un indicador general para todo el país que dé a conocer cuánto tiempo permanecen los visitantes no residentes en Colombia, la ‘Encuesta Viajeros de Bogotá 2018’, realizada por la Alcaldía de Bogotá a través del Instituto Distrital de Turismo (IDT), permite dar un vistazo a la tendencia. Cabe destacar que Bogotá recibe la mayor parte de extranjeros que llegan a Colombia, con una participación del 43% sobre el total nacional.



Durante 2018, el 59,5% de los turistas internacionales en la capital del país se alojaron entre 4 y 30 noches, el 13% de estos extranjeros durmieron dos noches; el 12,8% tres noches, el 10,6% una noche y el 4,2% más de 31 noches.



De acuerdo con el IDT “los turistas provenientes de Estados Unidos pernoctaron en promedio 10 noches en la ciudad, los de España 8, mientras que los turistas de México, Perú, Argentina, Chile y Ecuador pernoctaron entre 5 y 7 noches. Los turistas de Panamá y Brasil, 4 y 5 noches respectivamente. Los turistas de países europeos, Francia y Alemania se alojaron en Bogotá 6 noches”.



Para crecer al nivel del año anterior en materia de turismo -7,6-, o inclusive, aún más, el sector trabaja en la incorporación de la tecnología en diversos actores como hoteles y agencias de viaje así como la promoción de destinos emergentes en el país como.



A marzo de este año, según el Centro de Información Turística de Colombia (Citur), se registró la entrada de 734.869 extranjeros que arribaron principalmente a Bogotá (321.311), Antioquia (101.987), Bolívar (161.367), Valle del Cauca (46.402) y el Archipielago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (32.310). Otras zonas que se destacaron fueron Magdalena y el eje cafetero.



ENTRADA DE DIVISAS POR TURISMO



De acuerdo con el informe de Balanza de Pagos del Banco de la República, la cuenta de Viajes y Transporte de Pasajeros, para el periodo enero-marzo 2019, reportó una entrada de divisas de US$1.938 millones, una cifra muy similar a la revelada para los primeros tres meses de 2018. “Si bien se ha presentado un pequeño crecimiento de tan solo el 0.1%, debemos decir que se mantiene la tendencia de divisas que entran los viajeros extranjeros a nuestra economía”, aseguró Paula Cortés Calle, presiden- te ejecutiva de Anato. “Consideramos que este rubro no fue mayor, en parte por una disminución en la llegada de viajeros provenientes de países como Argentina y Brasil”, agregó Cortés Calle sobre los datos revelados.



Diego Vargas Riaño

En Twitter: @vardie_