Turistas podrán regresar a la isla de San Andrés en los próximos días

San Andrés está a pocos días de volver a recibir turistas en la isla. Con la aprobación de los pilotos para reiniciar vuelos en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, que conectará a seis terminales aéreas del país, entre ellas, el aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, se abrió la puerta para que la principal actividad económica de este territorio se reactive.



Así lo señaló la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco a Portafolio.co, al indicar que dentro de las solicitudes para activar los vuelos comerciales quienes más mostraron interés fueron las autoridades de la isla.



“En el decreto 1076 se establece la excepción número 21 del artículo tercero, que es la industria hotelera. Es decir, ya en estos momentos en aquellas regiones donde hay pilotos de hoteles esa excepción existe para efectos de movilidad”, explicó.



Según la jefe de la cartera de transporte ya se podría hacer turismo en la isla de San Andrés, dado que depende de cada uno de los municipios la reactivación de los pilotos de hoteles.



En ese sentido, resaltó que, en la medida en que la principal actividad económica de la isla es el turismo, las autoridades de San Andrés han sido “muy juiciosas” con la implementación de los protocolos de bioseguridad del sector, los cuales han venido trabajando con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



Sin embargo, dejó claro que la aprobación de los pilotos será por parte de Ministerio del Interior, previo concepto del Ministerio de Salud. “Se va a mirar caso por caso evaluando, no solamente la situación del pico de la pandemia en cada ciudad, sino también cómo está la oferta de servicios de salud, qué tan copados o no estén en ese momento”, puntualizó.



Vale la pena señalar que, para el caso de San Andrés, los viajeros deberán presentar 24 horas antes prueba diagnóstica de covid para entrar a la isla. "La información la vamos a ir dando oportunamente, porque las aerolíneas necesitan un tiempo para ofertar y vender sus vuelos”, concluyó Orozco.



