Un 12% de estudiantes podría cancelar el próximo semestre

Un 12% de los estudiantes de la educación superior en el país cancelaría el próximo semestre por coyuntura derivada de la emergencia, así lo reveló una encuesta realizada por la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún).



(Lea: Grados 2020: La promoción universitaria del tapabocas)



Asimismo, un 22% refirió que solo volverá a clases si hay regreso a la presencialidad y un 21% adicional lo haría si hay una enseñanza mixta que combine clases remotas con las presenciales.



(Lea: Universidades se suman a la lucha contra la pandemia)

“Respecto de la calidad del proceso lo que es claro, es que esta consulta con los estudiantes indica que de su parte hay una insatisfacción de la manera como les ha tocado desarrollar el proceso formativo. Recordemos que el 85% de los estudiantes de Colombia en promedio hacen formación presencial y ha traído insatisfacción para ellos verse en esta presencialidad mediada por computador.”, resaltó Óscar Domínguez González, director ejecutivo de Ascún.



Cerca de 15.841 estudiantes que se encuentran adelantando sus estudios en 78 Instituciones de Educación Superior (IES ) públicas y privadas de Colombia fueron consultados por Ascún para ayudar a definir las particularidades de este segmento en la coyuntura, y así contribuir a que las instituciones puedan fijar sus decisiones para los próximos meses.



El 42% de los consultados lleva más de la mitad del programa cursado, el 52% menos de la mitad, y otro 2% refiere que ya cursó la totalidad del programa y solo le falta la ceremonia de grado.



Además, un 20% reportó haber iniciado sus estudios el primer semestre de 2020. Respecto a las condiciones socioeconómicas, los hogares del 75% de los estudiante cuentan con ingresos inferiores a los a los dos salarios mínimos y el 87% ha tenido una disminución de estos ingresos durante la pandemia.



En consecuencia el grupo que vivía en sitios alquilados tuvo que regresar a sus hogares, pasando de 59,6% a 77,7% el número de estudiantes que se encuentran viviendo en casas familiares.



Otro de los hallazgos de la investigación muestra que tras las medidas tomadas para evitar la propagación de la covid-19 los estudiantes tanto de instituciones públicas (45%) como de privadas (55%) se han visto forzados a buscar empleo, pero sin obtener resultados.



Cabe destacar, al respecto que el 86,2% de los estudiantes que respondió esta consulta se encuentra cursando programas de pregrado universitario, el 4,4% tecnológico, el 3,9% especialización, el 2,7% cursa técnico profesional, el 0,4% doctorado y el 2,4% maestría.



EDUCACIÓN REMOTA



En cuanto a los aspectos propios a la formación virtual que se han derivado de la emergencia, el 43% de los consultados manifestó no encontrarse satisfecho con la organización de las clases, mientras que el 33% reveló contar con algún grado de satisfacción referente al modelo.



Además, otro de los puntos clave del informe de Ascún pone en evidencia las diferencias entre las universidades públicas y privadas. Por ejemplo, mientras que los consultados de IES privadas (87%) refieren que han podido participar en la mayoría de los espacios sincrónicos como las reuniones grupales, en el caso de las instituciones públicas este número llega al 54%.



En consecuencia, respecto a la pregunta de si han recibido ayudas o algún tipo de apoyo como planes de datos, subsidios, o computadores por parte de su institución o algún ente gubernamental, los estudiantes manifestaron no haber requerido apoyo económico (45,5%), que lo requirieron y lo solicitaron (25,9%), que lo recibieron (8,2%) y que a pesar de requerirlo no lo ha solicitado (25,4%).



Finalmente, el director de Ascún resaltó que “habrá que ver al concluir el semestre, cuando las universidades les entreguen los resultados del aprendizaje a los estudiantes para que ellos puedan ver cuál fue el objetivo de las metas que se había trazado y los logros sobre